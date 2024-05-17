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塞爾提克穩了？「惡漢」Barkley直言綠衫軍無法奪冠：只會單打

▲波士頓塞爾提克昨(16)日以113:98擊敗克里夫蘭騎士，成功搶下晉級東區冠軍賽的門票，但「惡漢」Charles Barkley卻認為他們無法奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克昨(16)日以113:98擊敗克里夫蘭騎士，成功搶下晉級東區冠軍賽的門票，但「惡漢」Charles Barkley卻認為他們無法奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃昨（16）日波士頓塞爾提克以113:98擊敗克里夫蘭騎士，成功搶下第一張晉級東區冠軍賽的門票，也是綠衫軍隊史8年內第6度闖進東冠，寫下傲人成績。然而知名球評「惡漢」Charles Barkley卻在節目上說到，他認為塞爾提克太仰賴球員的個人單打，並表示「這種打球方式無法奪冠。」

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Barkley是「西方神秘力量」　 看好的隊伍往往敗北


從球員身分退役後，轉戰球評界的Charles Barkley，是相當有名的「西方神秘力量」，他的預測一向具有反指標的威力，季後賽他看好的隊伍，往往有很大機率會敗北，也讓他的「保證(guarantee)」，成為許多球迷投注運彩的絕對反指標。

而稍早Charles Barkley在節目上說到，他認為以塞爾提克今年的狀態，他們還是沒辦法奪冠，他說：「這是我看過所有的成年比賽裡，最糟糕的進攻，他們就是把球傳給一個人，然後就開始一對一單打，他們（塞爾提克）能贏很多場比賽，是因為他們的球員天賦。」

「你能看到，比賽裡Jayson（Tatum）會在弧頂持球，然後後撤步出手三分球，然後下個進攻回合，會換Jaylen Brown打一個，其他人都只是站在旁邊看。這令人沮喪，按照現在的這種進攻方式，他們無法贏得總冠軍。」Barkley如此總結到。


Tatum直言他和Brown都很有天賦　今年球隊目標就是總冠軍


而昨（16）日塞爾提克球星Jayson Tatum，賽後也出席記者會，談到目前自己7年的職業生涯中，已5度跟Jaylen Brown攜手闖進東區冠軍賽，他說：「我們都很清楚，我們能在東區冠軍賽上做到些什麼，我們再次殺到了這個舞台。我和Jaylen Brown在進攻端都非常有天賦，但每場比賽我們都有不同的任務，可是我們倆總是能做到所有的事情。」

Tatum同時也「霸氣」宣示，今年賽季塞爾提克目標就是總冠軍，「現在，在目前這個時刻，真正重要的是Larry O'Brien獎杯（意指奪得總冠軍）。我們可以在生涯後期，再去擔心能否拿到一些個人獎項，今年我只想奪冠。 」


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