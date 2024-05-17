秀身分證「520」中3碼！台北萬豪請吃海鮮盤 穿粉色系免費喝調酒
5月20日因數字520諧音「我愛你」，而有網路情人節之稱。台北萬豪酒店於5月20日推出一日快閃優惠，至半自助式餐廳Garden Kitchen消費，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。或可至20樓高空酒吧INGE’S Bar&Grill用餐穿著粉色系衣物或飾品並點套餐，即贈價值550元調酒乙杯。另外，捷絲旅台北三重館，則是將於5月20日開始推出5天限定「快閃我愛你」優惠，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起。
記者葉盛耀/綜合報導
全台飯店唯一連續4年榮獲名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery之推薦酒吧INGE’S Bar&Grill，擁有270度高空景觀露臺，可獨攬台北101與城市天際線的「千萬夜景」，被封為「全台最適合浪漫求婚的飯店」之一，開業至今，超過500對戀人在高空浪漫的氛圍中互許終身。
其中最熱門就屬桌號「304」的半開放包廂座，又被稱為求婚必勝桌，位置私密且正對台北101與城市夜景，為另一半獨攬絕美景致。配合520網路情人節，凡當日於晚間餐期至INGE’S Bar&Grill點用任一套餐，並穿著粉色系服裝或飾品，即加贈精選特調乙杯。
菲律賓馬尼拉知名酒吧 ReCraft主理人RJ Ramirez，擁有豐富的國際客座調酒經驗，ReCraft以創意十足的客製調酒而聞名，深受馬尼拉當地年輕人喜愛。本次客座INGE’S Bar&Grill期間，特別打造6款原創風味調酒，像是「BOBA」，以琴酒及荔枝香甜酒為基調，加入日式焙茶、香茅斑蘭茶、蘇打水，帶有淡淡堅果及奶油香氣風味。「EMBER」則以琴酒、曼伽諾香艾酒、水蜜桃利口酒為主調，結合酸甜檸檬，噴上薰衣草及香草純露，風格清香優雅。
首場客座於5月22日酒吧時段之晚間十時至十二時三十分舉行，每款調酒售價500元+10%，且每位入場酒水低消1,000元+10%。第二場則於5月23日晚餐時段之晚間六時至九時舉行，可單點客座款調酒，或選擇Cocktail Pairing 組合，每位1,350元+10%，包含三杯客座款調酒。
晶華國際酒店集團旗下、緊鄰三和國中捷運站的捷絲旅台北三重館，則是將於5月20日開始至5月24日，推出「快閃我愛你」限時優惠活動，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起，6月底前皆可入住。官網訂房加購6月底前的高鐵車票，一律7折起優惠，雙人左營-台北來回最高省1,800元起。