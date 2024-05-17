前妻Keanna淚訴「被逼流產」！謝和弦狠酸在賣慘 承諾要還120萬
謝和弦（R-chord）前妻Keanna近來再度發聲控訴前夫官司判決後，進入強制執行對方竟脫產，至今仍欠她120萬元。網紅陳沂酸她在消費謝和弦，Keanna發出長文回應陳沂，其中提到「人家搶妳老公，逼到妳流產，就算過了一百年，妳心裡不難過？」謝和弦也發文反嗆「沒心跳的胚胎在那邊賣慘，老天爺都有在看」，同時也承諾會一次將120萬賠償金給前妻。
記者薛羽彤／綜合報導
Keanna近日再度控訴謝和弦劈腿往事，遭陳沂狠酸「在消費阿扣」，Keanna發文回應陳沂，其中提到「人家欠妳錢，妳會不會追討？一毛錢不還給妳，強制執行還惡意脫產，妳會不會生氣？當人家誤會妳，妳會不會陳述？會不會解釋？人家搶妳老公，逼到妳流產，就算過了一百年，妳心裡不難過？」Keanna坦言經歷過流產，在路上看到小寶寶心中都會感到惆悵。
謝和弦看到後，昨（16）日發文回應Keanna，表示自己2020年創立唱片公司後，早就賺超過120萬元，「那都是我們兩人為女兒辛苦掙的奶粉錢，只是想看看一個沒有工作能力的人，沒人包養為了錢可以瘋成什麼樣子。」
對於Keanna被逼到流產一說，謝和弦回應「有聽到心跳聲我會負責，也才算真的懷孕吧！沒心跳的胚胎在那邊賣慘，老天爺都有在看。」同時他也諷刺Keanna新歌〈點點頭〉MV如同遊覽車上伴唱帶，「至今都不忍點進去看那原形畢露災難現場，遊覽車MV高中社團成發30元預算的作品。」最後，謝和弦放話會請律師去法院把金額確認過，「把那用謊言包裝騙來的錢全數繳清」，到時請對方拿到錢就不要再提此事。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道