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前妻Keanna淚訴「被逼流產」！謝和弦狠酸在賣慘　承諾要還120萬

▲前妻Keanna（左）痛訴被逼到流產，謝和弦發文狠酸「在那邊賣慘」，並承諾要給120萬賠償金。（圖／KT - Keanna Taiyh、謝和弦 R-chord (阿扣) 臉書）
▲前妻Keanna（左）痛訴被逼到流產，謝和弦發文狠酸「在那邊賣慘」，並承諾要給120萬賠償金。（圖／KT - Keanna Taiyh、謝和弦 R-chord (阿扣) 臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

謝和弦（R-chord）前妻Keanna近來再度發聲控訴前夫官司判決後，進入強制執行對方竟脫產，至今仍欠她120萬元。網紅陳沂酸她在消費謝和弦，Keanna發出長文回應陳沂，其中提到「人家搶妳老公，逼到妳流產，就算過了一百年，妳心裡不難過？」謝和弦也發文反嗆「沒心跳的胚胎在那邊賣慘，老天爺都有在看」，同時也承諾會一次將120萬賠償金給前妻。

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Keanna近日再度控訴謝和弦劈腿往事，遭陳沂狠酸「在消費阿扣」，Keanna發文回應陳沂，其中提到「人家欠妳錢，妳會不會追討？一毛錢不還給妳，強制執行還惡意脫產，妳會不會生氣？當人家誤會妳，妳會不會陳述？會不會解釋？人家搶妳老公，逼到妳流產，就算過了一百年，妳心裡不難過？」Keanna坦言經歷過流產，在路上看到小寶寶心中都會感到惆悵。

▲Keanna開戰陳芳語掀起討論，她的新歌〈點點頭〉MV出爐後，網友不忍直視，認為「像是遊覽車伴唱帶。」（圖／YouTube）
▲Keanna新歌〈點點頭〉MV被謝和弦酸像是，「高中社團成發30元預算的作品。」（圖／YouTube）
謝和弦看到後，昨（16）日發文回應Keanna，表示自己2020年創立唱片公司後，早就賺超過120萬元，「那都是我們兩人為女兒辛苦掙的奶粉錢，只是想看看一個沒有工作能力的人，沒人包養為了錢可以瘋成什麼樣子。」

對於Keanna被逼到流產一說，謝和弦回應「有聽到心跳聲我會負責，也才算真的懷孕吧！沒心跳的胚胎在那邊賣慘，老天爺都有在看。」同時他也諷刺Keanna新歌〈點點頭〉MV如同遊覽車上伴唱帶，「至今都不忍點進去看那原形畢露災難現場，遊覽車MV高中社團成發30元預算的作品。」最後，謝和弦放話會請律師去法院把金額確認過，「把那用謊言包裝騙來的錢全數繳清」，到時請對方拿到錢就不要再提此事。

▲謝和弦太太陳緗妮（莉婭）挺著36周的孕肚，推出最新孕婦單曲〈只要有你和我〉。（圖／馬槽音樂提供）
▲謝和弦與太太陳緗妮（莉婭）婚後育有兩女。（圖／馬槽音樂提供）
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