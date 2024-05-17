陸軍上尉搭機行李驚見機槍子彈　疑平日操演不慎掉入

陸軍朱姓上尉16日在高雄小港機場搭華信航空前往澎湖時，通過安檢線時經X光儀器查手提行李內有T74排用機槍子彈1顆，該員坦承該顆子彈為部隊所有，應是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。全案由高雄航警局依違反槍炮彈藥刀械管制條例偵辦。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陸軍第八軍團指揮部今(17)日表示，將全力配合檢警偵辦，並同步進行行政調查與彈藥清點，檢討相關人員的責任。高雄航警局高雄分局進一步表示，由於高雄地檢署檢察官指示此案「待子彈送驗確認是否具殺傷力後，再據以函送」，涉案人於警詢筆錄後，已自行離開航警局高雄分局。陸軍第八軍團指揮部發布新聞稿表示，所屬裝甲564旅朱姓軍官昨（16）日休假期間搭機前往澎湖時，於高雄小港機場為航空警察局員警於行李內查獲機槍彈及彈殼各1枚，全案刻由警方偵辦中。第八軍團指出，後續將全力配合檢警偵辦，同步實施行政調查與彈藥清點，並檢討違失人員責任；另持恆強化軍法紀教育及軍品管理機制，以維護部隊紀律。永康區污水下水道系統啟動 黃偉哲續推動污水下水道建設警再逮收偽鈔換現男子 鳳山警籲收偽鈔切勿隨意流通臺南市再獲中央補助停車場3.2億 黃偉哲：降低市府財政負擔跨海求才 高餐大徵才活動吸引上百家企業參與