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大谷翔平7項超狂數據霸榜！美媒：他是松井秀喜和鈴木一朗綜合體

▲洛杉磯道奇大谷翔平9項數據都是國聯、大聯盟第一，被喻為是松井秀喜和鈴木一朗綜合體。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平9項數據都是國聯、大聯盟第一，被喻為是松井秀喜和鈴木一朗綜合體。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今年雖然是無法以二刀流身分出賽，但大谷專心打擊，反而比過去數據更好，目前打擊率3成64為首等7項數據佔據大聯盟打擊排行榜第一，全壘打12支為國聯第一，手感正燙，恐怖的程度讓美媒形容他是「酷斯拉」松井秀喜和「朗神」鈴木一朗的綜合體，甚至大谷未來有機會以指定打擊身分挑戰MVP。此外，前道奇內野手、現任棒球分析師Jerry Hairston Jr.就形容，「現在的大谷翔平就是松井秀喜和鈴木一朗的綜合體」。

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大谷翔平手感超燙　7項數據傲人

大谷翔平從開季至今，球棒始終保持火燙，不僅以12轟，暫居國聯全壘打王，另63支安打、16支二壘安打、29支長打、117個壘打數、0.364的打擊率、0.676的長打率以及1.107的整體攻擊指數（OPS)，也都領先全大聯盟。

前道奇內野手、現任棒球分析師Jerry Hairston Jr.就形容，「現在的大谷翔平就是松井秀喜和鈴木一朗的綜合體」。Hairston Jr.頓認為他的力量與打擊一點都不輸松井，卻還擁有和鈴木一朗同等級的速度和臂力。

前大聯盟投手威利斯（Dontrelle Willis）甚至大膽預測，大谷翔平有機會成為大聯盟首位以指定打擊奪下年度MVP的球員，而大谷也獲得美國職棒紀錄更正，他在前一場比賽盜壘出局，經過大聯盟修正紀錄，他已經完成連續4年10轟、10盜以上紀錄，

大谷在14日3局嘗試盜壘，結果球一度暴傳，他也趁機上三壘，本來可能被牽制，被記盜壘出局，但因為紀錄更正，他的盜壘率還是維持百分百。

除此之外，大谷除了2020年之外，5球季都已經有雙位數盜壘出現，他現在擁有12轟、10盜，有機會更新2021年，單季46轟、26盜的個人新高。

▲大谷翔平本季12轟出爐，10盜，連續4年單季盜壘與全壘打都雙位數。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季12轟出爐，10盜，連續4年單季盜壘與全壘打都雙位數。（圖／美聯社／達志影像）
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