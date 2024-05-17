大谷翔平7項超狂數據霸榜！美媒：他是松井秀喜和鈴木一朗綜合體

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平從開季至今，球棒始終保持火燙，不僅以12轟，暫居國聯全壘打王，另63支安打、16支二壘安打、29支長打、117個壘打數、0.364的打擊率、0.676的長打率以及1.107的整體攻擊指數（OPS)，也都領先全大聯盟。
前道奇內野手、現任棒球分析師Jerry Hairston Jr.就形容，「現在的大谷翔平就是松井秀喜和鈴木一朗的綜合體」。Hairston Jr.頓認為他的力量與打擊一點都不輸松井，卻還擁有和鈴木一朗同等級的速度和臂力。
前大聯盟投手威利斯（Dontrelle Willis）甚至大膽預測，大谷翔平有機會成為大聯盟首位以指定打擊奪下年度MVP的球員，而大谷也獲得美國職棒紀錄更正，他在前一場比賽盜壘出局，經過大聯盟修正紀錄，他已經完成連續4年10轟、10盜以上紀錄，
大谷在14日3局嘗試盜壘，結果球一度暴傳，他也趁機上三壘，本來可能被牽制，被記盜壘出局，但因為紀錄更正，他的盜壘率還是維持百分百。
除此之外，大谷除了2020年之外，5球季都已經有雙位數盜壘出現，他現在擁有12轟、10盜，有機會更新2021年，單季46轟、26盜的個人新高。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁