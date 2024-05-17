藝人NONO遭控涉多起性侵！士林地檢今偵結7罪起訴、建請法院重判
知名藝人NONO（本名陳宣裕），遭多名女子控告妨害性自主，共10起案件，經檢調深入追查，其中3件北檢不起訴，7件移轉士林地檢署偵辦，由婦幼專組主任檢察官陳貞卉率隊偵辦，經傳喚被害人、證人進行查證及相關證據，今（17日）偵結，依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴，並建請法院加重其刑起訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，藝人NONO於去年間捲入METOO風波，網紅「小紅老師」及多名女子，控告NONO涉性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪，同年8月間，北檢指揮北市婦幼警察隊搜索，約談NONO到案說明，訊後諭令50萬元交保。
而根據多名受害者的供詞，指出NONO下體性器官特徵，台北地檢署去年10月間，傳喚NONO到案說明，並由檢方委由法醫勘查比對「下體特徵」。而NONO涉及的10件案件，其中3件因罪證不足，處分不起訴，3名原告向高檢署提起再議，已發回北檢續查。
而網紅「小紅老師」等7名被害人，因住居所在地為由，去年底移轉給士林地檢署偵辦，由婦幼專組主任檢察官陳貞卉率隊，2度傳喚NONO及前老闆吳宗憲及被害人。17日士林地檢署偵結，依妨害性自主等7罪起訴NONO。
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