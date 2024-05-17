緩起訴沒了！黃子佼私藏「未成年性影像」惹議 遭北檢提起公訴
藝人黃子佼於去年間，因涉性侵案遭偵辦時，檢警發現其家中電腦硬碟內，存放大量女子遭偷拍及性交影像，事後黃子佼坦承由偷拍論壇「創意私房」購得，而其中有7名女子未成年，台北地檢署原本於今年4月間，依無正當理由持有少年性影像罪，給予緩起訴處分，並須繳交國庫120萬元及悔過書，但事件爆發後引發社會輿論及爭議，經高檢署再議發回，17日，台北地檢署將依法提起公訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2023年間黃子佼遭踢爆涉嫌性侵未成年少女，同年8月間，北檢指揮台北市婦幼警察發動搜索約談，黃子佼訊後被諭令35萬元交保，並限制出境、出海。然而檢警於黃子佼住處查扣的證物中，發現其電腦硬碟內，存放有7部未成年女子性影像，其坦承由偷拍論壇「創意私房」（又名「小圈子」）購得，而使用時間為2017年8月至2023年7月，硬碟內約有上百部偷拍影像，有7部為未成年少女。
檢方考量黃子佼坦承犯行，且自願將這些檔案交給檢察官銷毀，另外，也查無黃子佼散布或販賣等情形，認為犯罪情節尚非重大，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，處需繳庫120萬元，另外要寫至少1200字的悔過書。但事件爆發後引發輿論撻伐，遭社會大眾質疑緩起訴處分過輕，檢察官依法定職權，將緩起訴處分送高檢署再議，高檢署發回續查，北檢改依法提起公訴，由台北地院進行審理。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110