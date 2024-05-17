法國男籃公布巴黎奧運12人名單！馬刺「新人王」Wembanyama領軍

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本次法國男籃12人名單中，僅有3名球員不在NBA打球，這3名球員分別是Vincent Poirier（普瓦里耶）、Guerschon Yabusele（亞布塞萊）、Elie Okobo（奧科博），雖3人不在NBA打球，但過往3人都曾經在NBA出賽過，目前3人都效力歐洲聯賽的球隊，在今年賽季被底特律活塞裁掉的Killian Hayes（海斯）也在本次法國男籃名單中。
巴黎奧運男籃項目將在7月27至8月10日進行，身為東道主的法國被分在B組，和德國、日本同組，法國也被視為本屆奧運，最有希望能夠阻擋美國隊拿下金牌的隊伍之一，攤開本次法國男籃陣容，由Victor Wembanyama和Rudy Gobert領銜，加上Nicolas Batum（巴頓）、Evan Fournier（富尼耶）等老將，法國男籃實力不容小覷。
Victor Wembanyama當然是球隊主力中鋒，獲選為NBA 2023-24賽季的年度最佳新秀，而且他囊括所有第一名選票，成為史上第6個全票當選的新人王。
此外，他本季出賽71場，平均每戰可貢獻21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻、1.2抄截的表現，相較於過去「俠客」Shaquille O'Neal在1999-2000球季MVP般的表現。
巴黎奧運法國男籃12人名單：
Victor Wembanyama（聖安東尼奧馬刺）、Rudy Gobert（明尼蘇達灰狼）、Nicolas Batum（費城76人）、Evan Fournier（奧蘭多魔術）、Bilal Coulibaly（華盛頓巫師）、Ousmane Dieng（奧克拉荷馬雷霆）、Killian Hayes（自由球員）、Théo Maledon）（鳳凰城太陽）、Frank Ntilikina（紐奧良黃蜂）、Elie Okobo（摩納哥籃球俱樂部）、Vincent Poirier（皇馬）、Guerschon Yabusele（皇馬）
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