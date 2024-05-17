啦啦隊女神「富邦IU」遭狂粉跟蹤騷擾！奶昔嚇壞：讓我安心回家
中職富邦悍將的啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔，甜美的外貌加上親民的性格，深受粉絲喜愛，有「富邦IU」之稱。不過，近日她痛訴回家時被粉絲跟蹤，「一個人回家就已經很害怕了，拜託讓我們有安心回家跟放假的自由。」呼籲粉絲別再做出騷擾的舉止，已影響她的生活。
記者薛羽彤／綜合報導
奶昔日前在Threads上發文透露，能理解粉絲想拿到簽名合照的心情，但希望大家都是在公開場合互動，如果路上真的巧遇，如果情況允許拍照簽名，奶昔也歡迎大家直接來詢問，「而不是故意蹲點女孩私人行程，工作一個人回家就已經很害怕了，拜託讓我們有安心回家跟放假的自由，也不用以擔心保護之名跟蹤，真的不需要！」
奶昔透露自己被狂粉跟蹤回家，貼文一出後，讓人感到心疼，網友紛紛留言表示，「證明了台灣的男性質素真的很低」、「希望某部分粉絲可以給予女孩們尊重」、「私生飯不是粉絲！！！ 有需要就叫警察！支持你」、「跟蹤騷擾看過很多啦啦隊女孩反應過，真的互相尊重，別犯法」、「根據跟騷法&社維法都有罰則的，各位球迷要理性啊！」
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