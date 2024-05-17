Doncic樂當反派！被雷霆球迷罵反而更興奮：謝謝你們買票看我打球

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關鍵的天王山之戰，雖然是在客場，但獨行俠有必須要拿下的壓力，前幾場發揮差強人意的Luka Doncic挺身而出，先發出賽41分鐘，22投12中，三分球11投5中，得到全場最高31分外帶10籃板11助攻，個人連兩場得到「大三元」數據。
Donicic這一輪面對Lu Dort的防守，打得相當難受，對方身材厚實，移動能力又快，特別適合防他這種類型的球員。不過G5在客場Doncic打得特別賣力，進攻端迅速調整狀況，在防守端也十分賣力，還在末節封蓋Shai Gilgeous-Alexander得手後，飆髒話振奮自己士氣。
另外Doncic也對於雷霆主場球迷有很多話想說，一名球迷在前幾場比賽裡故意不把球給他發球，這Doncic也記得這件事，在一場比賽期間找到那一名球迷並對他噴垃圾話。
Doncic樂於當反派 被罵越大聲打越好
而在比賽大致底定後，Doncic對著雷霆的主場觀眾說道：「謝謝你們花錢來看我打球。」他賽後受訪時表示，自己會將這些聲音當成動力：「我喜歡這些話，當他們高喊『Luka爛透了』時，我就會打得很好。」
這一輪系列賽Doncic似乎樂於扮演反派，他系列賽中打得最好的幾場比賽都發生在Paycom Center（雷霆主場）內。現在這支獨行俠只要再拿一勝就可以晉級西區決賽。
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