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Doncic樂當反派！被雷霆球迷罵反而更興奮：謝謝你們買票看我打球

▲達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic在天王山之戰砍下全場最高31分，他表示自己最喜歡和對方球迷罵他來互動，因為每當被嗆罵時，當會激勵他打得更好。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic在天王山之戰砍下全場最高31分，他表示自己最喜歡和對方球迷罵他來互動，因為每當被嗆罵時，當會激勵他打得更好。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

西區次輪季後賽G5，達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic砍下全場最高31分，率獨行俠以104：92擊敗奧克拉荷馬雷霆，系列賽取得3：2聽牌。而現場的收音單位也記錄下了他在比賽中和雷霆強迷來回打嘴仗的一幕，對此Doncic表示自己最喜歡和對方球迷這樣互動，因為每當被罵時，都會激勵他打得更好

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天王山之戰砍31分外帶10籃板11助攻大三元　Doncic帶隊聽牌

關鍵的天王山之戰，雖然是在客場，但獨行俠有必須要拿下的壓力，前幾場發揮差強人意的Luka Doncic挺身而出，先發出賽41分鐘，22投12中，三分球11投5中，得到全場最高31分外帶10籃板11助攻，個人連兩場得到「大三元」數據

Donicic這一輪面對Lu Dort的防守，打得相當難受，對方身材厚實，移動能力又快，特別適合防他這種類型的球員。不過G5在客場Doncic打得特別賣力，進攻端迅速調整狀況，在防守端也十分賣力，還在末節封蓋Shai Gilgeous-Alexander得手後，飆髒話振奮自己士氣。

另外Doncic也對於雷霆主場球迷有很多話想說，一名球迷在前幾場比賽裡故意不把球給他發球，這Doncic也記得這件事，在一場比賽期間找到那一名球迷並對他噴垃圾話。

Doncic樂於當反派　被罵越大聲打越好

而在比賽大致底定後，Doncic對著雷霆的主場觀眾說道：「謝謝你們花錢來看我打球。」他賽後受訪時表示，自己會將這些聲音當成動力：「我喜歡這些話，當他們高喊『Luka爛透了』時，我就會打得很好。」

這一輪系列賽Doncic似乎樂於扮演反派，他系列賽中打得最好的幾場比賽都發生在Paycom Center（雷霆主場）內。現在這支獨行俠只要再拿一勝就可以晉級西區決賽。

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