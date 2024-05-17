大谷翔平人氣超旺！道奇送4萬個搖頭娃娃 最貴一支可賣到4萬台幣
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的商品不但帶來商機外，就連道奇隊的贈品跟大谷有關也讓球迷愛不釋手，今（17）日剛好是大谷的背號，道奇隊官方在對戰辛辛那提紅人隊比賽前，贈送全場4萬名先到場的球迷大谷翔平的搖頭娃娃，一支在美國拍賣網站「ebay」已經狂飆1333美元，（約折合4萬元台幣），這讓不少球迷相當震撼，尤其在日本，也有很多球迷想要大谷的這項商品，加上賽前球迷大排長龍，為了就是要拿到這項「夢幻逸品」。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平有多紅？ 4萬個搖頭娃娃大排長龍
大谷目前不但是大聯盟7項數據領先第一，還在打擊排行榜「霸榜」，打擊率3成64，12轟等成績，不管在國聯、大聯盟都是名列前茅，而大聯盟賽前公布他14日盜壘失敗不算，因此他也連續4年12轟，10盜以上的成績，相當難能可貴。
賽前大谷粉絲爭相排隊，主要就是想拿到大谷限量的2700支 「客場」打擊版搖頭娃娃，而且道奇隊球迷也很死忠，也紛紛在球場開心打卡。
大谷商機太大 球迷拿到手馬上拍賣
這場比賽的球票，因為大谷的關係，狂飆191美元，也就是一張門票相當於6156元台幣，因此球迷上網拍賣，也是情有可原。
大谷搖頭娃娃太夯，美國拍賣網站「ebay」已經狂飆1333美元，（約折合4萬元台幣），日本方面，也可能賣出2萬、3萬元日幣以上，
而這支搖頭娃娃，還用卡通、漫畫等方式呈現大谷的不可思議球技，另外，大谷也是去年美聯MVP、全壘打王，可看到他投球二刀流狀況。
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