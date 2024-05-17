特企／開創貓咪療癒新天地　一站式服務體驗在台南

創辦人分享了開設「61CAFE」的理念：「我們的初衷是為了所有熱愛貓咪的朋友們，包括那些因為家庭或住宿條件限制而無法飼養貓咪的人，提供一個可以與貓咪互動的環境。同時，我們也為這些可愛的貓咪們創造了一個安全、舒適的生活空間。」
「61CAFE」來自其地址「中山路61號」，而店鋪的LOGO設計巧妙地將數字61與貓咪形象融合，形象鮮明，易於識別。「61CAFE」承載著貓咪救援與關愛的使命。創辦人說，「我們的貓咪原本是由我們救助的流浪貓，隨著時間的推移，我們發展成為一家專業的貓舍，並最終決定開設這家咖啡廳，讓這些退休的貓咪能與人類進行更多的互動。」
創辦人強調他們非常注重質量和健康，「無論是咖啡豆還是牛奶，我們都嚴選最優質的產品，讓顧客在享受美食的同時也能感到安心。」
店家收到的客戶回饋也非常正面，特別是一位高中生因為學業壓力而來此放鬆，他的經歷讓創辦團隊感到非常欣慰，確信他們的宗旨——創造一個人與貓咪的療癒天地——正在實現。
「61CAFE」正致力於打造一個從初體驗到完整一條龍售後服務的貓咪照顧產業鏈。為那些對飼養貓咪感興趣但尚未做出決定的客人提供了一個理想的起點。進一步的提供從寵物級到比賽級別的各種品種貓咪供客人選擇，每一隻貓咪都配備完整的購買合約和必要的配件。
此外還提供專業的寵物用品、寵物住宿和高級美容SPA服務，以確保貓咪在所有環境下都能享受到最舒適和最少壓力的照顧。歡迎所有理念相符的夥伴加入，共同推廣對貓咪的全方位照顧，為愛貓社群創造更多價值。
「61CAFE」已經開始在台南永康區接待愛貓人士，無論你是貓咪的老朋友還是新手，都能在這裡找到一個溫馨的角落。
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