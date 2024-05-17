「AW Restaurant秋」入選米其林指南 四季餐廳推優惠同慶
2024米其林指南餐廳於五月初公布，新增了八家台北、台南與高雄的餐廳， 御盟集團旗下的餐飲品牌「AW Restaurant秋・現代法餐」入選，餐廳為分享喜悅推出優惠及抽獎活動 。
記者陳美嘉／高雄報導
自即日起至6/30前，於S S A W四季餐廳當日消費累計達三千元，即可獲贈三百元消費抵用券乙張，於7/1~8/31期間消費滿一千元可抵用，官方粉絲專頁也同步舉辦「懂吃!」抽獎活動，於活動貼文下方分享過去曾於「AW Restaurant秋・現代法餐」用餐照片與文字推薦，即可參加抽獎，最高獎項為法餐兩客全額招待。
「SS Pâtisserie夏・精品甜點 」近期亦推出夏日芒果季系列甜點，嚴選台灣愛文芒果，搭配頂級原料，及經典法式甜點工藝，製作系列甜點。「芒果夏洛特」以法式經典甜點為基礎，加 入新鮮芒果及香草慕斯，並以正統手法製作巴巴露亞慕斯；造型精巧 「夏日芒果塔」以新鮮芒果製成庫利，搭配香緹奶油，充滿濃郁果香。
另推出「芒果泡芙」，減糖設計嚐美食更無負擔。除了新品，亦設計「夏艷乳霜芒果」六吋蛋糕。此外，即日起至 6/30期間，現場供應SMITH & HSU的八款風味花草茶，消費者可以觀察茶葉形狀及品聞香氣，選擇喜歡的茶款，搭配不同酸甜程度的甜點。