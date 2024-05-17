特企／台灣美食新選擇　品味新鮮手作美味

三位創辦人在不同餐飲集團累積了豐富的經驗，對料理的熱情與堅持促使她們決心打造自己的品牌。真飽餐盒的誕生源於她們對料理的熱愛以及對品質的追求。每一份真飽餐盒都是她們用心製作的成果，希望能讓每一位品嚐的食客都能感受到幸福和快樂。
品牌名稱「真飽餐盒」源自於創辦人最初以推車在騎樓販賣的初衷，希望顧客可以吃得飽飽。同時，「真飽」在台語中諧音為「吃飽」，象徵著食物的飽足感和滿足感。品牌LOGO以明亮的黃色太陽為主題，寓意著每一天都能開心、充滿活力地展開生活。
真飽餐盒以健康料理為主打，其中招牌商品包括照燒雞腿和炙烤鯖魚。照燒雞腿以去除腳踝的雞腿肉，配合日本進口照燒醬醃製，再以高溫烘烤，保留了雞肉的鮮嫩口感，搭配自製醬汁，口感絕佳。而炙烤鯖魚則是嚴選優質的鯖魚，經過烤製和炙燒，外皮焦脆，增添了層次感和口感。
為了確保品質，真飽餐盒堅持選用當季新鮮食材，並在當日現場製作。此外，搭配自家調配的五穀米，以少鹽、減醣、低油脂的調味方式，為顧客提供健康美味的選擇。
真飽餐盒的未來發展充滿憧憬與希望。短期目標是培養更多的顧客忠實粉絲，同時償還2年疫情貸款。中期目標是建立中央廚房，提高生產效率和品質穩定。長期目標則是開放加盟，讓更多的人參與到真飽餐盒的美食之旅中來。
真飽餐盒將持續努力，為顧客帶來更多新鮮、手作、安心的美味料理，期待與更多人一同分享美食的快樂與幸福。
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