黃子佼PO影片暴走！怒開炮點名6藝人涉毒　大小S尿液採檢結果曝

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事件爆發後，柳翰雅驗毒自清並公布採檢結果，顯示毛髮和尿液中都未測出69種毒品；大S任律師賴芳玉則表示「檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。」
全案經北檢分案調查，採集大S、小S、范曉萱的頭髮、尿液檢驗，雖驗出史蒂諾斯等安眠鎮定藥物成分，但3人所提出醫院診斷證明、處方、門診紀錄等，其藥物反應與所服用藥物成分相符，難認其等有非法施用毒品。而黃子佼所述在韓國被具俊曄硬塞藥一事，因其對於犯罪時間、地點、情節等均無法具體陳述，且也已過20年之追訴權時效，黃子佼又表示無追訴之意，難認有何具體不法犯嫌。
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