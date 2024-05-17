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黃子佼PO影片暴走！怒開炮點名6藝人涉毒　大小S尿液採檢結果曝

▲藝人黃子佼遭踢爆涉及性騷與性侵等罪，他PO影片失控暴走開炮，直接點名大小S等6藝人涉及吸毒。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲藝人黃子佼遭踢爆涉及性騷與性侵等罪，他PO影片失控暴走開炮，直接點名大小S等6藝人涉及吸毒。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

記者林盈君／綜合報導

去年間，藝人黃子佼遭踢爆涉及性騷與性侵等罪，他PO影片失控暴走開炮，直接點名大小S等6藝人涉及吸毒，並稱被大S現任老公具俊曄硬塞藥，引發輿論譁然，案件經由台北地檢署分案偵辦，大小S與范曉萱的頭髮、尿液，驗出史蒂諾斯等鎮定藥物成分，但與3人提供的門診處方藥物成分相符，另外，具俊曄採檢為陰性；柳翰雅、周俊偉則長期在境外，黃子佼也供稱沒看過2人吸毒，全案查無具體犯罪情事簽結。

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▲大小S主持風格葷素不拘，兩人在節目上提到，漂亮女生跟別人的男友稱兄道弟，肯定就是狐狸精！（圖／摘自臉書）
▲黃子佼點名大小S等6藝人涉及吸毒，台北地檢署分案偵辦，大小S與范曉萱的頭髮、尿液，驗出史蒂諾斯等鎮定藥物成分，但與3人提供的門診處方藥物成分相符（圖／翻攝臉書）
去年6月間，知名部落客「和我一起．走在法國的365天」Zofia發文，踢爆17歲時曾遭某主持人強吻、拍裸照，之後黃子佼上傳3支影片，坦承自己就是當事者，並對被害人道歉。而黃子佼除了道歉之外，也在影片中點名大小S、柳翰雅、范曉萱、周俊偉吸毒嗑藥。

事件爆發後，柳翰雅驗毒自清並公布採檢結果，顯示毛髮和尿液中都未測出69種毒品；大S任律師賴芳玉則表示「檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。」

全案經北檢分案調查，採集大S、小S、范曉萱的頭髮、尿液檢驗，雖驗出史蒂諾斯等安眠鎮定藥物成分，但3人所提出醫院診斷證明、處方、門診紀錄等，其藥物反應與所服用藥物成分相符，難認其等有非法施用毒品。而黃子佼所述在韓國被具俊曄硬塞藥一事，因其對於犯罪時間、地點、情節等均無法具體陳述，且也已過20年之追訴權時效，黃子佼又表示無追訴之意，難認有何具體不法犯嫌。

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