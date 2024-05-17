撥補台電增資千億元！國債鐘創新高 財政部：優先還債讓數字下降
財政部近日公布最新國債鐘，平均每人負債27.4萬元、創下歷史新高。昨（16）日國民黨立委李彥秀質詢時提及此事。而財政部昨晚也發新聞稿解釋，截至5月10日為止，國債鐘每日負債增加是因為短期資金調度結果，今（17）日就會還掉480億元的短期債務，人均負債將降至27.2萬元，打平歷史紀錄。
記者陳郁柔／台北報導
立法院財政委員會昨日審查海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部長莊翠雲列席並備質詢。而到了國民黨立委李彥秀質詢時，她引用國債鐘最新資料，顯示截至今年5月10日，中央政府債務未償餘額合計6.41兆元，平均每人負擔債務27.4萬元，創下歷史新高紀錄。李彥秀表示，財政改善成神話，是蔡英文送給台灣人民畢業禮物。卸任前，蔡英文政府財政改善繳出完全不及格的成績單。
財政部長莊翠雲在立院答詢回應，國債鐘負債數字的確寫下歷史新高，但是「浮動性」與「變動性」，5、6月綜所稅以及營所稅稅款進來，「就會優先還債，讓國債鐘數字往下降。」另外，6月還會執行113年度的債務還本計畫。
針對此事，財政部昨晚發布新聞稿補充指出，我國嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，債務比率從101年高峰的36.3%，逐年下降至112年28.3%，截至今年5月10日止實際數比率為26.5%。歷年以來國庫第一、二季都是撥付政府各機關日常支出的高峰，再加上5月上旬前陸續撥補台電公司增資股款1001億元，所以才導致國債鐘略為升高，不過今日就會即時償還短期債務480億元，人均負債將降至27.2萬元，人均負債就會打平去年的水準。