兩大外送平台合併　網友前10大反應曝光

近日UberEats宣布將以9.5億美元現金併購Foodpanda，引發網友熱烈討論，和捷關鍵資訊(iNiN)針對相關議題，從各大社群、討論區平台彙整網友聲量10大反應，其中居冠的居然是「增加以後出門買飯的機會」。
記者陳美嘉／高雄報導
台灣社會網絡學會理事長楊書成認為，從網友的反應可見，網友並不看好這場「吳傅聯姻」，而併購後市場獨大，對消費者或外送員權益恐不是好事。他也指出，以鄰近的泰國為例，外送平台多元且豐富，如Line Man、Lalamove、Foodpanda、Grab等，甚至還衍伸出快遞服務，這表示東南亞國家比台灣更注重速度及服務效率。
這項調查從第二以後的排名依序為，「吳柏毅沒有傅潘達穩定、外送員的薪資更QQ、一家獨大絕對是災難、外送員是時候開始找正職了、合併該叫什麼名字、大財團果然財大氣粗、這下連傅潘達都點得到了、趕快多點熊貓再也不用爬樓梯了」。
長期關注社群及網路趨勢的和捷關鍵資訊經理游雅智指出，5月14日併購新聞發布的第一天，google搜尋趨勢中「Uber」快速飆升到5萬筆以上，而用戶下關鍵字的慣性則顯示，民眾仍然普遍使用Uber來作為搜尋關鍵詞，反應Uber仍具有較高的品牌知名度。她說，無論如何，商業競爭有分有合，如果Uber eats和Foodpanda真的順利合併成功，市場有沒有機會出現新進入者，抑或是演化出新的商業模式，仍值得密切觀察。