2024為AI PC元年 看兩大咖華碩胡書賓、廣達楊麒令談觀察與趨勢
近來AI PC話題火熱，華碩股價一個月以來漲幅達18%以上，來到516元附近。華碩共同執行長胡書賓昨（16）日出席AI PC產業前景座談會時表示，未來AI PC將傾巢而出，但最重要不是量，而是可以進到不同場域有使用者，這才是真正的考驗。廣達副總兼雲達總經理楊麒令也說AI的訓練一直生成，到現在突然間爆發，再加上軟硬整合與管理技術的突破，可以預見未來會強大的向上成長。
記者許家禎／台北報導
COMPUTEX 16日舉行展前系列活動AI PC產業前景座談會，邀請到和碩董事長童子賢、華碩共同執行長胡書賓、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、光寶科技總經理邱森彬、宏碁智醫董事長連加恩醫師等科技大老與主持人資策會MIC所長洪春暉與談。
會上華碩共同執行長胡書賓表示，AI PC對PC架構演進與應用發展很有助益，PC人機介面將帶來更革命性的演進，消費者跟電腦互動更直覺更沉浸，帶來很多使用上效率的提升，未來AI PC名詞可能會消失，因為已經自然而然變成大家的日常。
胡書賓指出，2024是AI PC元年，未來AI PC將傾巢而出，但最重要不是量，而是可以進到不同場域有使用者，這才是真正的考驗，而要克服種種問題，需要生態系大家一起合作，除了算力外，還要有效力，更牽涉到上游，大型語言模型要發展更精煉，得越來越小但要更聰明，且不只有雲端複雜，必須要跟地端協作，軟體都跟著起來，整個生態系才能建立與完善。
針對AI PC，廣達副總兼雲達總經理楊麒令也在會上表示有兩個觀察，一是這是「必然發生」的，從去年談的ChatGPT到生成式AI，到現在講求靠近邊緣，一步步慢慢部建，還有5G的推廣都自然而然推出了AI PC。二是未來會以極度快速的方式前進，因為AI的訓練一直生成，到現在突然間爆發，再加上軟硬整合與管理技術的突破，可以預見未來會強大的向上成長。