守護文旦產業發展　黃偉哲：持續推動小埤排水改善

臺市麻豆區是文旦故鄉，其中埤頭里、小埤里一帶也是重要產區之一，但往年因地勢問題，遭逢颱風暴雨就易有淹水情形發生，造成民眾農業損失與通行不便。市長黃偉哲至現場勘察即責成水利局應儘速檢討淹水原因並研擬改善方案，同時避免未來再次成災，南市府113年將再投入500萬元推動「小埤頭小排1-1水路改善」，預計於113年6月完工。
記者郭俊暉／台南報導
根據南市府水利局的統計，110年0605豪雨麻豆區最大24小時累積雨量為390mm，最大時雨量為67.5 mm，造成麻豆區小埤社區局部低漥地區發生積淹水災情。水利局逐年分期推動改善，首先提升社區抽排水，施作小埤抽水站及小埤社區調節前池，使抽水站每秒可抽5.3噸的水。
其次再推動小埤頭中排二蒐集水路工程，設分洪涵管導引農田逕流，保護社區外又能抽排農地積水，相關工程已於112年12月完工，今(113)年4月1日凌晨連續2小時強降雨，累積降雨量超過60毫米，排水設施發揮很大的功能，地方並未傳出災情，受到在地里民讚許與肯定。
為提升聚落排水能力並延續麻豆區小埤社區防洪建設，水利局第三步著手逐條改善社區排水，由於社區排水多為早期農村建設之老舊砌石溝，其通水斷面不足，又常因洪水沖刷造成崩落影響排水，透過排水的加寬加高，使水流更加順暢。
水利局表示，在市長黃偉哲支持下113年再投入500萬元推動「小埤頭小排1-1水路改善」，預計於113年6月完工，屆時配合小埤抽水站可大幅提升社區防洪效能。後續將再推動小埤頭普庵寺社區排水，期許透過排水的加寬加高使排水更加順暢，逐步提升地方排洪量能，保護小埤社區居民的家園及柚園不再受水患侵擾。