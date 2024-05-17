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NONO被起訴！經紀人揭他沒收入：吃老本過活　朱海君還沒跟他離婚

▲NONO被檢方起訴5件妨害性自主案件，經紀人揭露NONO現在沒有任何收入，與朱海君婚姻關係還在。（圖／中天提供）
▲NONO被檢方起訴5件妨害性自主案件，經紀人揭露NONO現在沒有任何收入，與朱海君婚姻關係還在。（圖／中天提供）

記者楊穎軒／綜合報導

NONO（陳宣裕）去年6月起被至少30名女子控訴性騷擾、猥褻和性侵害，吹哨人直播主小紅老師最終串聯10人提告，其中3人告訴部分，北檢日前為不起訴處分，另7件移轉管轄的案件，士檢今（17）日偵結，依妨害性自主等罪對5件提起公訴，2件不起訴。對於偵查結果，NONO經紀人沒有多說，只透露NONO現在沒有任何收入，靠吃老本過活，與朱海君沒有離婚。

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據《ETtoday》報導，針對NONO確定有5件妨害性自主案件遭起訴，經紀人表示，能回應的不多，「因為他目前多半待在家裡，演藝工作停擺，業外收入也沒有」，至於和老婆朱海君婚姻現況，經紀人聲明兩人沒有離婚。

▲NONO疑似性騷擾近20名女性，朱海君持續噤聲。（圖／NOWnews資料照）
▲朱海君受到老公NONO性醜聞影響，目前只有偶爾接零星的商演活動，至今沒有出現在螢光幕前。（圖／NOWnews資料照）
依據士林地檢署檢察官調查，共有6名女子遭到NONO侵犯，NONO多次利用藝人的知名度、工作機會接近被害人，前後涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪，下手地點有住處、飯店、車上等。另NONO被指控對2名女性強制猥褻，檢方認為犯罪嫌疑不足，依法為不起訴處分。

檢察官痛批NONO不知自重，為逞一己私欲而違反意願侵犯對多位女子，品行低劣，且讓被害人身心危害至鉅，NONO犯罪後態度卻始終迴避，至今沒有一絲悔意，請法院就其各個犯行，均從重量刑，以嚴懲惡行。

NONO捲入ＭeToo風波，對外反駁數次後才發文寫下：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」神隱近1年，網紅馮語婷今年3月在臉書爆料，NONO被拍到現身屏東一間宮廟，本人看似消瘦一大圈，曝光的照片，他面容凝重，雙手拿香虔誠祭拜，狀態憔悴。

▲NONO暴瘦20公斤躲寺廟被拍，486先生認為是公關公司的操作。（圖／馮語婷臉書）
▲▼NONO被爆性侵案後消失大眾視野，日前疑似現身屏東寺廟懺悔、改運，身形暴瘦一圈。（圖／馮語婷臉書）
▲NONO（左三）捲性侵案後暴瘦20公斤，被爆現身屏東寺廟懺悔。（圖／翻攝馮語婷臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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