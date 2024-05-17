NONO被起訴！經紀人揭他沒收入：吃老本過活　朱海君還沒跟他離婚

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依據士林地檢署檢察官調查，共有6名女子遭到NONO侵犯，NONO多次利用藝人的知名度、工作機會接近被害人，前後涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪，下手地點有住處、飯店、車上等。另NONO被指控對2名女性強制猥褻，檢方認為犯罪嫌疑不足，依法為不起訴處分。
檢察官痛批NONO不知自重，為逞一己私欲而違反意願侵犯對多位女子，品行低劣，且讓被害人身心危害至鉅，NONO犯罪後態度卻始終迴避，至今沒有一絲悔意，請法院就其各個犯行，均從重量刑，以嚴懲惡行。
NONO捲入ＭeToo風波，對外反駁數次後才發文寫下：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」神隱近1年，網紅馮語婷今年3月在臉書爆料，NONO被拍到現身屏東一間宮廟，本人看似消瘦一大圈，曝光的照片，他面容凝重，雙手拿香虔誠祭拜，狀態憔悴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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