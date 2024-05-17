特企／電通成為「中華電信奧運轉播線上廣告獨家代理」的合作夥伴
隨著四年一度的奧運盛會即將在巴黎熱烈開幕，CLICKFORCE域動行銷再度獲得中華電信奧運轉播線上廣告獨家代理權，『電通行銷傳播集團』本屆再次與域動攜手，成為其經銷合作夥伴，可為各大品牌提供客製化的行銷解決方案，讓品牌與奧運賽事完美結合，共同見證這場全球矚目的體育盛事。
本報訊
巴黎奧運將於台灣時間2024年7月27日凌晨01:30盛大開幕，拉開為期17天的全球體育盛事序幕。台灣選手將在各運動項目中展現實力，其中桌球選手莊智淵與林昀儒、羽球選手戴資穎等國手將成為全台矚目焦點。不同於傳統的主場館，此次巴黎奧運史無前例將開幕式移師塞納河舉行，各國選手將搭乘船隻出場，一路經過長達6公里的巴黎著名景點；奧運更呈現出巴黎人的浪漫與文化情懷，許多著名地標化身為比賽場地，像是在巴黎鐵塔下競逐沙灘排球；在華麗的凡爾賽宮中舉辦馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳賽事，完美彰顯出新時代的浪漫！
電通行銷傳播集團憑藉其跨國資源與豐富經驗，長期致力於國內與國際賽事上提供客戶全方位的行銷解決方案。而域動行銷CLICKFORCE則致力於提供市場領先業界、切合趨勢且優質創新的『D4A數位廣告服務(Data For Advertising & Action)』，以數據驅動決策與轉換，達成廣告效益最大化。此次中華電信奧運轉播線上廣告，將為品牌提供中華電信MOD奧運專區(IPTV)及Hami Video的獨家廣告版位，讓廣告主們能夠於奧運期間獲得最大曝光機會，在這場全球盛事中發光發熱。
「中華電信奧運轉播線上廣告」不僅為品牌帶來前所未有的曝光機會，更是提升知名度與消費者認同感的絕佳途徑。在這個備受矚目的體育盛事中，品牌能夠與消費者建立更深層的情感連結，並透過奧運賽事，喚醒消費者對品牌的記憶，進而推動銷售成長，讓奧運賽事與品牌行銷開啟新的篇章，提供更多創新與高效的行銷策略，共同創造雙贏局面。