看好AI伺服器挹注H2成長動能　外資調升廣達目標價、最高看383元

我是廣告 請繼續往下閱讀
廣達指出，受惠產品組合優化，第一季毛利率成長。第一季筆電出貨量達1050萬台，季增1%，優於原先預期的下滑7-9%，較去年同期減少2.8%。展望未來，之前廣達高層證實搭載輝達GB200的伺服器，預計9月量產，估今年伺服器出貨量維持雙位數成長，動能較先前預期更樂觀。
而國內外資也紛紛釋出對廣達的樂觀看法，包括高盛、滙豐、花旗環球、摩根士丹利、里昂、野村證券以及凱基投顧等等，目標價區間落在320-383元，有志一同的認為廣達將站上300元。
高盛證券指出，廣達憑藉強健的雲端服務提供商（CSP）客戶組成，涵蓋美系大型CSP業者，預期AI伺服器下半年進一步放量，筆電業務方面，高盛看好第二季出貨量將較上季成長，來到1150萬台，下半年在Windows 11、新晶片平台、AI PC推出等效應加持下，成長動能將更亮眼，因而給予「買進」投資評等，目標價提高到383元，是目前市場上最高的價位。
花旗認為，反映AI伺服器的成長，並迎接GB200周期，廣達今年預估每股稅後純益（EPS）調高10%、到13.67元，明年預估EPS調高9%、到16.35元，因此給予22倍的本益比，目標價從330元上調到360元，並維持「買進評等」。
摩根士丹利證券將廣達目標價從305元上調到340元，重申「優於大盤」；野村證券將廣達目標價從314元上調到337元，重申「買進」。
不過也還是有外資看法較為保守，麥格理證券認為、雖然AI的長期展望看好，但短期的成長仍充滿不確定因素，因此對廣達維持中立評等及272元目標價。
而在台股震盪之際，廣達今日在盤上震盪，最高一度來到289元，上午10點55分上漲6.5元或2.35%，來到283.5元。