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灰狼115:70打爆金塊！「蟻人」Anthony Edwards狂攻27分逼入第7戰

▲Anthony Edwards全場2帶領明尼蘇達灰狼順利在主場以115:70大勝金塊，系列賽3:3平手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards全場2帶領明尼蘇達灰狼順利在主場以115:70大勝金塊，系列賽3:3平手。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃西區季後賽次輪，系列賽2-3落後丹佛金塊的明尼蘇達灰狼，今（17）日在主場面臨背水一戰，灰狼本場比賽再度使出「窒息式防守」」成功限制金塊進攻，全場僅讓金塊拿下70分，Nikola Jokic只拿下22分9籃板，而灰狼方面，「蟻人」Anthony Edwards繳出17投8中砍27分，Jaden McDaniels10投8中貢獻21分，終場灰狼就以115:70擊敗金塊，以45分差大勝，將系列賽扳平為3:3平手，雙方將在第七場生死大戰一決勝負。

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灰狼防守奏效　Mike Conley復出

首節開局金塊就打出一波9:2的小高潮，但灰狼隨即使出「窒息式防守」防守帶動進攻的情況下，灰狼拉出一波18:0的攻勢，加上Mike Conley復出，和Rudy Gobert的擋拆搭配，給金塊禁區帶來不小麻煩，首節打完灰狼就以31:14領先金塊。

第二節金塊狀態回神，Jamal Murray砍進2顆三分球單節進帳8分，加上Kentavious Caldwell-Pope、Aaron Gordon也都有得分，灰狼方面Mike Conley和Anthony Edwards在外圍開火，加上Naz Reid在禁區表現神勇，中場結束Anthony Edwards就拿下19分，幫助灰狼以58:40領先金塊。

第三節金塊手感急凍，僅有Aaron Gordon維持手感單節砍進2顆三分球，反觀灰狼狀態依舊出色Jaden McDaniels單節拿下8分，Karl-Anthony Towns和Rudy Gobert不斷衝擊禁區，讓灰狼一度取得26分領先，但第三節剩下9分鐘時，Anthony Edwards在一次上籃後，重心不穩背部重擊落地，所幸在隊醫治療後，奇蹟般回到場上

末節開局金塊依舊無法突破灰狼防守，在比賽剩下9分鐘時，灰狼已經領先金塊多達30分，隨後金塊換上板凳球員，灰狼也讓Anthony Edwards下場休息，比賽進入垃圾時間，終場灰狼就以115:70擊敗金塊，成功贏下這場關鍵比賽，將戰局帶進搶7大戰

本場比賽灰狼Anthony Edwards繳出17投8中砍27分，Jaden McDaniels10投8中貢獻21分，金塊Nikola Jokic19投9中，拿下22分9籃板，Aaron Gordon7投4中拿下12分。

▲Anthony Edwards繳出17投8中砍27分，Jaden McDaniels10投8中貢獻21分，都是灰狼隊的致勝功臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards繳出17投8中砍27分，Jaden McDaniels10投8中貢獻21分，都是灰狼隊的致勝功臣。（圖／美聯社／達志影像）
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