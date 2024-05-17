灰狼115:70打爆金塊！「蟻人」Anthony Edwards狂攻27分逼入第7戰

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首節開局金塊就打出一波9:2的小高潮，但灰狼隨即使出「窒息式防守」防守帶動進攻的情況下，灰狼拉出一波18:0的攻勢，加上Mike Conley復出，和Rudy Gobert的擋拆搭配，給金塊禁區帶來不小麻煩，首節打完灰狼就以31:14領先金塊。
第二節金塊狀態回神，Jamal Murray砍進2顆三分球單節進帳8分，加上Kentavious Caldwell-Pope、Aaron Gordon也都有得分，灰狼方面Mike Conley和Anthony Edwards在外圍開火，加上Naz Reid在禁區表現神勇，中場結束Anthony Edwards就拿下19分，幫助灰狼以58:40領先金塊。
第三節金塊手感急凍，僅有Aaron Gordon維持手感單節砍進2顆三分球，反觀灰狼狀態依舊出色Jaden McDaniels單節拿下8分，Karl-Anthony Towns和Rudy Gobert不斷衝擊禁區，讓灰狼一度取得26分領先，但第三節剩下9分鐘時，Anthony Edwards在一次上籃後，重心不穩背部重擊落地，所幸在隊醫治療後，奇蹟般回到場上。
末節開局金塊依舊無法突破灰狼防守，在比賽剩下9分鐘時，灰狼已經領先金塊多達30分，隨後金塊換上板凳球員，灰狼也讓Anthony Edwards下場休息，比賽進入垃圾時間，終場灰狼就以115:70擊敗金塊，成功贏下這場關鍵比賽，將戰局帶進搶7大戰
本場比賽灰狼Anthony Edwards繳出17投8中砍27分，Jaden McDaniels10投8中貢獻21分，金塊Nikola Jokic19投9中，拿下22分9籃板，Aaron Gordon7投4中拿下12分。
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