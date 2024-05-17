iPhone用戶小心！iOS 17.5爆隱私風險 相簿突跳刪除多年的私密照
蘋果iOS 17.5版本更新於近日推出，然而，根據美國科技媒體《The Verge》報導，有部分用戶表示，在將手機更新後，相簿突然出現已刪除的舊照，其中更包含具暴露內容的私密照，甚至有網友並未使用iCloud卻也驚人的發生同樣的事情。
記者鄭妤安/台北報導
外媒報導指出，有iPhone用戶在Reddit論壇上回報，將iPhone更新到iOS 17.5後，幾年前刪除的「NSFW」（Not Safe/Suitable For Work, 不宜在工作場所觀看）照片又再次回到手機相簿中。有部分網友聲稱自己也遇到類似情形，有人提到，雖然不記得自己是否曾刪除過某些照片，但卻在更新後看到2016年儲存的圖象顯示為「最新項目」。
還有人發文表示，有多達300多張舊照片，意外出現在按照蘋果指南刪除後，賣給朋友的iPad上，當中還包括幾張暴露的私密照。也有人指出，自己從未使用過同步手機的功能及iCloud，但已刪除照片卻無故返回，猜測這些照片可能來自設備本身的儲存功能。對於上述披露，蘋果並未立即給予回覆。
除了針對相簿照片反應漏洞外，社群平台X上也有用戶表示，在更新後，又見已聽過或已刪除的語音信箱重新跳出「未讀通知」，事實上，過去幾位測試員也曾在測試版上報告過類似的問題。
報導表示，無論此問題意味著蘋果正在秘密保留已刪除的舊數據，還是只是單純的更新錯誤，都並非理想情況，畢竟沒有人希望看到自己刪除的私密照再次出現。