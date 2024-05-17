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520行情預熱！生技股走高　準總統賴清德持續推動「健康台灣」

▲今（17）日是520總統就職日前最後一個交易日，而這兩天生技股漲勢再起，今日盤中類股指數再度走高上漲逾2%。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（17）日是520總統就職日前最後一個交易日，而這兩天生技股漲勢再起，今日盤中類股指數再度走高上漲逾2%。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

今（17）日是520總統就職日前最後一個交易日，而這兩天生技股漲勢再起，繼昨（16）日生技類股指數上漲2.3%，今日盤中再度走高、上漲逾2%。其中指標股藥華藥昨日帶量亮燈漲停，今日接續上攻，上午11點10分爆出超過昨日的總量、超過1萬張，最高一度上漲將近8%，來到419元，成功站上400元關卡、並創13個月以來新高。

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準總統賴清德將在5月20日上任，新政策牽一髮動全身，直接影響台灣方方面面。歷年「520股市行情」讓人期待，尤其在新舊任交接年更明顯。而賴清德政府的政見中，也提出「健康台灣」持續推動，因此激勵今日生技股集體走高。

準總統賴清德先前提出醫療相關政見，表示未來應該要擴大醫療支出，將醫護人員護病比入法，健保點數保證0.9以上，讓更多人願意投入醫療領域，以提升醫療品質；還有百億癌症新藥基金，健保革新，建立以人為本的大家庭醫師制度，更要結合智慧、再生、精準醫療，不久將來可突破兆元產值，成為台灣另一座護國神山。

520將至，因此相關概念股集體走高，生技類股指數盤中上漲逾2.6%，暫居類股漲幅排行榜冠軍。其中訊聯基因亮燈漲停，金穎生技、昱展新藥上漲逾8%，藥華藥上漲逾7%，慧智上漲將近6%，生達、訊聯上漲逾5%，保瑞、國邑上漲逾4%。

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