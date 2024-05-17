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扁特赦無望　陳致中：海外資產絕非不法所得願作公益使用

▲前總統陳水扁520前特赦無望，對此前高雄市議員、陳水扁之子陳致中表示，海外資產非不法所得願作公益使用。(圖／陳致中提供）
▲前總統陳水扁520前特赦無望，對此前高雄市議員、陳水扁之子陳致中表示，海外資產非不法所得願作公益使用。(圖／陳致中提供）

記者郭凱杰／高雄報導

針對昨天總統府發言人林聿禪表示，前總統陳水扁特赦案實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定，前總統陳水扁確定在520前無法獲得特赦。對此，前高雄市議員、陳水扁之子陳致中今(17)日表示，選舉結餘款取之於社會、用之於社會，願作社會公益使用，不可能為子孫私用，但也不可能認罪表態為不法所得，沒有的事情就是沒有。

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台北地檢署的統計資料，有關陳水扁案件，已沒收犯罪所得及併科罰金累計超過11億元；而扁家在瑞士帳戶還約有4.5億元被凍結，要等到我方案件有結果才會聲請返還。

陳致中也重申2009年開庭對外的承諾，特赦不包括未定讞案件，在瑞士被特偵組凍結的帳戶一部分關連國泰併世華金改案（最高法院發回更審後，目前是一審無罪狀態），實際上不會因特赦而解凍，就算特赦了還是凍結狀態，沒有人可以動用，一樣要看後續法院審理如何認定。

陳致中指出，扁家的立場從當年到現在沒有改變，選舉錢（選舉結餘款）取之於社會、用之於社會，願作社會公益使用，不可能為子孫私用，但也不可能認罪表態為不法所得，沒有的事情就是沒有。

陳致中認為，特赦是憲法賦予總統的政治特權，只有總統有權發動。至於，有外界指稱陳前總統有主動權、鑰匙在他手上云云，無論從法律層面或實際層面觀之，恐屬誤解，這種講法對他不公平，也可能傷害特赦的本意。

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