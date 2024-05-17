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統一豆漿「7個月漲價2次被抓包」！眾結帳傻眼　內行門路便宜10元

▲近日有網友發現，健身族、上班族都超愛的「統一陽光豆漿系列」二度漲價，讓不少忠實顧客崩潰。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲近日有網友發現，健身族、上班族都超愛的「統一陽光豆漿系列」二度漲價，讓不少忠實顧客崩潰。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近幾年物價飛漲，許多民生物資都喊漲，讓民眾叫苦連天，然而近日有網友發現，健身族、上班族都超愛的「統一陽光豆漿系列」二度漲價，而且漲幅一口氣達到25%，結帳時讓他感到非常傻眼，而這同時也是統一豆漿在短短7個月內二度調整價格，不少忠實顧客都相當崩潰，不過也有內行人表示：「全聯或者大買場只賣15元、17元哦！」

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近日有網友在「Dcard」貼文指出「今天拿著最愛的統一豆漿到櫃檯結帳，結果刷出來說要25元，想說奇怪是不是刷錯，結果問了店員才知道漲價了.....一次漲5塊等於漲了25%耶，去年才少了容量，今年又直接漲5塊，賴以為生的豆漿.....這個漲價的速度真的嚇到我了」。

▲統一陽光豆漿提供黃金三角營養，能給你需要的活力。（圖／NOWnews攝）
▲統一陽光豆漿是不少人愛喝的飲品之一，不過最近被發現悄悄上漲5元，漲幅25%。（圖／NOWnews攝）
貼文曝光後，不少統一豆漿愛好者紛紛崩潰表示「對！結帳的時候才發現真的漲5元！」、「今天買沒看價錢結果結帳被嚇到，看來要找其他替代的豆漿了，不然每天喝換算下來會差很多」、「剛剛買也嚇到，現在還在做活動，2瓶45元，想說不是2瓶40嗎？才知道原來一瓶變25了」、「漲5元真的好多，每天喝的人超有感」、「今天結帳才發現，雖然還是算便宜，但還是很難過」。

統一豆漿7個月漲價2次不怕！內行人激推聖地才賣15元

事實上，統一豆漿在去年10月的時候，就被悄悄發現，原本的盒裝豆漿是450ml，售價20元，結果減量換成新包裝400ml，但售價仍然是20元，已經是變相漲價，沒想到時隔7個月，統一豆漿有再度悄悄調整售價，現在400ml的盒裝豆漿已經要25元，漲幅達25%，讓忠實顧客大喊吃不消。

不過愛喝統一豆漿的人也別擔心，有內行人就在臉書社團「我愛全聯好物老實說」分享，「統一豆漿漲價不用擔心，全聯才賣15元，有時候是17元，其實還是很便宜」、「大賣場也很便宜喔，有時候促銷還有13元的低價」、「我都去全聯買15元的統一豆漿啊，一次買個四五瓶，有效期限都蠻長的啦」。

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▲內行網友分享統一豆漿在全聯、大賣場等批發通路只賣15元、17元，比超商販售還要便宜，架上統一豆漿整個搬回家。（圖/我愛全聯好物老實說）
統一豆漿漲價有別的選擇？2品牌好評被推薦

而有許多人好奇除了統一豆漿好喝之外，還有哪些豆漿品牌可以選擇，實際探索「我愛全聯好物老實說」、「家樂福商品真心話老實說」等賣場社團，最多人愛的還有「光泉豆漿」以及「義美豆漿」兩款。

《NOWnews》記者本身也是豆漿愛好者，上述大家推薦的兩款豆漿也都有喝過，以口感來說個人更偏愛「義美豆漿」一些，私心推薦「義美豆漿」的低糖版本，喝起來順口不膩，非常適合有習慣喝豆漿的人可以嘗試。另外，如果是常常在家中飲用的民眾，可以直接到超市或大賣場買家庭號的豆漿也會划算非常多哦！

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▲義美豆漿也是不少人喜愛的豆漿品牌之一，有習慣在家喝豆漿的民眾，建議買家庭號比較划算哦！（圖/我愛全聯好物老實說）

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