越南中部海濱城市崛起！特點一次看　峴港經濟發展潛力大

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除了觀光資源充足，峴港政府也計劃發展AI人工智慧產業，希望能引入來自日本、美國和歐洲的半導體產業，而峴港理工大學（Da Nang University of Technology）更名列越南大學排名中的第二名，我國的成功大學在2019年與該校簽訂合作備忘錄，2023年台師大也和峴港師範大學結為校級姐妹校，足見人力供應方面峴港也做好完善的準備。
2017年的APEC會議便選在越南峴港舉辦，讓這個過去鮮為人知的海濱城市成為國際矚目的焦點。察哈爾學會研究員、廣西民族大學中國—東盟海上安全研究中心主任葛紅亮說：「峴港是國際社會了解越南的窗口，也是越南這些年來革新開放取得斐然成就的縮影與真實寫照。」從小漁村一躍成為越南第三大城市，峴港的高樓、五星級飯店和基礎建設讓外賓驚嘆，開發速度之快和規模之大也讓遠道而來的觀光客感同身受。
如今越南峴港微晶片和人工智慧設計、研究和培訓中心的成立，主要便是為了半導體產業培訓和招募人力資源， 它與5所大學合作培養學生，以滿足科技公司的具體要求。峴港計畫投資廳副廳長阮氏青香(Nguyen Thi Thanh Huong) 表示，該市期盼利用外人直接投資(FDI)湧入越南之趨勢，吸引來自美國、歐洲及亞洲之頂尖企業，期許有朝一日峴港能成為越南的新加坡。