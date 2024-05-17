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越南中部海濱城市崛起！特點一次看　峴港經濟發展潛力大

▲峴港的觀光與經濟不斷發展，今年更將致力於發展半導體產業。圖為峴港夜景。（圖／報系資料照）
▲峴港的觀光與經濟不斷發展，今年更將致力於發展半導體產業。圖為峴港夜景。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

位於越南中部的峴港近年來成為全球旅客最愛前往的旅遊目的地之一，越南峴港的巴拿山纜車系統，被美國CNN列為世界十大最令人印象深刻的纜車系統之一，而距離峴港約40分鐘路程的會安古鎮也在1999年被列為UNESCO聯合國世界文化遺產，足見峴港的觀光與經濟都在不斷發展。

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峴港與鄰近的海濱城市芽莊被譽為去越南必訪的城市之一，原因在於怡人的天氣、舒適的旅居環境和美麗的海岸風景，而且乾淨程度也是越南城市中最整潔的，政府每年更推出各種節慶活動，邀請全球旅客前來遊玩，豐富的海上娛樂設施也讓觀光客們十分享受。

除了觀光資源充足，峴港政府也計劃發展AI人工智慧產業，希望能引入來自日本、美國和歐洲的半導體產業，而峴港理工大學（Da Nang University of Technology）更名列越南大學排名中的第二名，我國的成功大學在2019年與該校簽訂合作備忘錄，2023年台師大也和峴港師範大學結為校級姐妹校，足見人力供應方面峴港也做好完善的準備。

2017年的APEC會議便選在越南峴港舉辦，讓這個過去鮮為人知的海濱城市成為國際矚目的焦點。察哈爾學會研究員、廣西民族大學中國—東盟海上安全研究中心主任葛紅亮說：「峴港是國際社會了解越南的窗口，也是越南這些年來革新開放取得斐然成就的縮影與真實寫照。」從小漁村一躍成為越南第三大城市，峴港的高樓、五星級飯店和基礎建設讓外賓驚嘆，開發速度之快和規模之大也讓遠道而來的觀光客感同身受。

如今越南峴港微晶片和人工智慧設計、研究和培訓中心的成立，主要便是為了半導體產業培訓和招募人力資源， 它與5所大學合作培養學生，以滿足科技公司的具體要求。峴港計畫投資廳副廳長阮氏青香(Nguyen Thi Thanh Huong) 表示，該市期盼利用外人直接投資(FDI)湧入越南之趨勢，吸引來自美國、歐洲及亞洲之頂尖企業，期許有朝一日峴港能成為越南的新加坡。

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