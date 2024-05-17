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迎520告白日！iPhone 15 Pro「降價5210元」　華碩手機殺近半價

▲迎接520告白日到來，通訊行限時3天快閃降價，iPhone 15 Pro 256GB現折5210元。（圖／記者周淑萍攝）
▲迎接520告白日到來，通訊行限時3天快閃降價，iPhone 15 Pro 256GB現折5210元。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文／綜合報導

「520」因為諧音近似「我愛你」，被視為520告白日，各大通路、品牌趁勢推出優惠活動，想大搶甜蜜商機。傑昇通信針對520告白日祭出多款手機降價，其中iPhone 15 Pro一口氣閃降5210元，華碩Zenfone 8 Flip也下殺近半價。momo購物網也搶在520前夕，迎來COACH官方直營店進駐，用精品包助攻告白。

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傑昇通信表示，在520告白日到來前，限時開跑甜蜜快閃優惠，即日起至5月19日前，門市iPhone 15 Pro 256GB結帳現折5210元，現場比愛心圖案上傳好評再降100元；此外，iPhone 15 Pro Max也再降價，256GB黑色款現折6410元，等於3萬8490元可入手。

華碩可翻轉螢幕的Zenfone 8 Flip，搭載6400萬像素三鏡頭相機，具備臉部辨識及運動追蹤模式，指定8GB+256GB版本下殺5.2折，等於1萬2490元；三星Galaxy S24 8GB+256GB版本則降7510元。

▲傑昇通信針對520告白日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲傑昇通信針對520告白日推出限時優惠。（圖／業者提供）
momo購物網搶攻告白商機，在520前夕迎來首間國際精品「COACH官方直營旗艦店」進駐，即日起試營運，指定商品最低5折起，消費滿8000元加碼登記送500元mo幣、消費滿1萬2000元送真皮卡夾。

▲COACH CARY經典Logo帆布斜背手袋特價6980元，限5月19日至22日為期4天。（圖／業者提供）
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