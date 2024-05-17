鍾佳濱擒抱撲倒陳菁徽！藍委激憤痛批「噁男」 要求送紀律委員會
國民黨立委為拚國會改革相關法案，前天就在議場前排隊，今（17）日也與民進黨立委爆發肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱反攻主席台，國民黨立委陳菁徽要阻擋，卻遭鍾佳濱熊抱並撲倒，陳菁徽摔倒在地，一旁的韓國瑜也嚇到。陳菁徽怒批鍾佳濱是噁男。
記者何哲欣／台北報導
陳菁徽在臉書說，「我被民進黨鍾佳濱撲倒在地。非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈。民進黨有這款暴力、無理的立法委員，直接將我從主席台壓倒在地上。嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑。」
其他國民黨立委也聲援。國民黨立委李彥秀說，國會殿堂不是摔角競技場！鍾佳濱以暴力以及極其危險的方式，將陳菁徽從主席台飛撲，壓倒在地上，造成陳菁徽膝蓋挫傷，以及心理上巨大的恐懼陰影，嚴厲譴責鍾佳濱這種暴力噁心的行為，應立即將鍾佳濱移送立院紀律委員會，民進黨應立即道歉。
在旁全程目睹的國民黨立委蘇清泉也說，早上議場衝突連連，民進黨立委暴力不斷，陳菁徽在主席台上竟被鍾佳濱一把從桌上撲倒在地。他從後方抱住鍾佳濱，仍來不及阻止鍾佳濱突然其來的暴衝。議場問政各有立場，但施行暴力必須譴責。尤其看不慣一個大男人，如此暴力對待一位女性。民進黨向全民做了最壞示範，呼籲民進黨團必須出面向陳菁徽道歉，向全民道歉。