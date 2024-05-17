看好後市表現、華航登成交量排行榜冠軍 航空雙雄逆勢漲1%
航運股近日漲勢再起，其中貨櫃三雄中的陽明、萬海，因為漲幅過大，接連被證交所列入處置股到月底。而今（17）日由航空雙雄接棒上漲，雙雙再度出量，截至上午11點45分，華航位居個股成交量排行榜冠軍、上漲1.4%；長榮航則是位居個股成交量排行第4名，上漲逾1%。
記者陳郁柔／台北報導
華航今年第一季獲利近新台幣31億元，每股賺0.51元，為同期第3高表現；4月營收年增逾9%，來到165.73億元，寫下同期新高。華航指出，5月平均訂位率已超過8成，端午假期前後機位需求也湧現，再加上線上旅展至6/10前推出多重優惠，可望挹注整體第二季營收。
長榮航第一季獲利新台幣47.12億元，每股賺0.87元，寫下同期新高；4月營收年增逾17%至178.7億元。長榮航指出，歐美長程航線需求持續暢旺，整體載客率近9成，目前第二季跟第三季訂位不錯，跟去年同期相比都成長，加上線上旅展至6/8前祭出指定航點優惠，可望帶動業績更上一層樓。
後市前景看好，也激勵今日航空股逆勢走高，成交量也明顯增加，登上午盤個股成交量排行榜前五名。華航午盤成交量突破16萬張，股價上漲0.4元或1.68%、來到24.25元，創下2023年8月、也就是近9個月以來新高；長榮航午盤爆出超過10萬張大量，上漲0.4元或1.08%，來到37.4元。