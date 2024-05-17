毆藝人王柏傑、修杰楷！涉暴力討債凌虐被害人 竹聯幫幹部落網
今年3月間，竹聯幫麒麟堂34歲的陳姓幹部，於北市大安區錢櫃KTV，涉嫌毆打藝人王柏傑、修杰楷等人，之後又涉及暴力討債等，毆打被害人並限制行動自由，威脅逼簽下35萬元本票及匯款5萬元，北市警少年隊聯合中山、大安分局等單位，於本月14日前往陳男及5名成員住處搜索，查獲本票、鎮暴槍、西瓜刀以及辣椒水等證物，訊後移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男是竹聯幫麒麟堂幹部，今年3月間，他於北市大安區錢櫃KTV，與藝人修杰楷、王柏傑等人發生肢體衝突，被警方逮捕後態度囂張。今年5月間，陳男約被害人到北市中山區龍江街1名幫眾住處，教唆小弟用木棒圍毆被害人，並用3秒膠灌傷口等凌虐，逼其簽下35萬元本票及匯款5萬元，又搜刮被害人上現金9800元。
警方獲報後，與轄區中山、大安、萬華警分局共組專案小組，本月14日兵分多路，約談陳男及5名幫眾到案說明，並到其龍江街住處搜索，查扣行動電話5支、空白本票1本、已簽立本票1批、刀械4把、鎮暴槍1枝及辣椒水2瓶等證物。
陳男落網後，坦承有約被害人出面協調債務，但否認教唆小弟施暴，不過因被害人指證歷歷，警訊後，依犯組織犯罪條例、恐嚇與妨害自由等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後，認為陳男犯後態度不佳，供詞避重就輕，向法院聲押禁見獲准，後續警方也將向上溯源，追查黑幫暴力逼債的其餘被害人到案指證。
※【NOWnews 今日新聞
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