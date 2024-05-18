吳卓源的5件事！「鄉民老婆」封號這樣來　和ØZI從友好走到決裂

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吳卓源出道以來常被網友取各種封號，包含「R&B女神」、「女版方大同」，最著名的就是「鄉民老婆」，起源於她剛出道時，多以Oversize上衣加上短褲，展現「下衣失蹤」穿搭，受到廣大PTT鄉民的關注，「表特版」上也常常出現吳卓源的照片，網友瘋喊「我老婆」、「這我婆」等留言，因此吳卓源被封為「鄉民老婆。」
柏克萊音樂學院畢業 從小被培養成鋼琴家
吳卓源在大陸出生，生活於上海，因父母期望她成為鋼琴家，4歲開始學習古典音樂和鋼琴，8歲時隨著父母移民澳洲。18歲時進入美國柏克萊音樂學院攻讀表演專業，主修鋼琴，2013年錄製《小時代》電影原聲帶主題曲《Go!》，隔年參加澳洲《X-FACTOR》選秀比賽，開啟她的星路。
曾和ØZI有好交情 卻因爭執友誼決裂
吳卓源曾和饒舌歌手、葉璦菱兒子ØZI有過一段友誼，兩人過去一起在國外讀書認識，也因為喜愛音樂成為好朋友。兩人交情好到曬出親暱臉貼臉的照片，進而傳出緋聞，但他們針對緋聞都一概否認。不過2023年卻傳出吳卓源和ØZI無預警取消關注對方IG，從之前互動熱烈到現在不相往來，兩人友情似乎變了調。據悉，兩人因對事情的意見不同而起了口角，甚至冷戰不理對方，就這樣持續到現在，友誼破裂。
出道一年因歌曲〈走到飛〉、〈買榜〉爆紅
2017年吳卓源發行EP《H.E.N.R.Y》以及個人首張專輯《1:28》，年底與其他5位饒舌歌手合作創作〈走到飛〉，還有和饒舌歌手熊仔合作單曲〈買榜〉，攻佔過各大音樂平台的點播排行榜，歌曲爆紅順帶捧紅吳卓源，吳卓源獨具魅力的藍調音樂特色，使她成功受到關注。
表演太熱外套滑落 「外套不穿好」成了她招牌打扮
吳卓源受訪時曾說過，有次表演真的太熱了，當時她身上的外套自然而然的滑落下來，又剛好被拍到，這樣的穿搭意外受到大家的關注，「不過它確實是蠻適合R&B的表現方式。如果我可以做到讓大家認為『外套不穿好』和『下衣失蹤』就是Julia的Style，那也是滿酷的吧！」
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