518國際博物館日來了！全台「18間博物館」門票免費　故宮也免錢

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號稱藏有全世界最多的中華藝術寶藏，收藏品包含宋、元、明、清四朝，數量近70萬件，5月18日當天開放免費入館。
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地址：台北市士林區至善路二段221號
營業時間：週二至週日9:00~17:00（週一休館）
🟡台北市立美術館
為台灣首座現代美術館，5月18日訂為國際博物館日「藝術探索日」，可免費入館，當日講座、表演、導覽、工作坊等活動皆免費(部分需事先報名)。
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地址：台北市中山區中山北路三段181號
營業時間：週二至週日9:30~17:30、週六9:30~20:30（週一休館）
🟡台北郵政博物館
郵政專業博物館，透過郵票、郵政文物之蒐集、典藏與策展，以及專業典籍、檔案資料的撰述與彙編，傳揚郵政使命與文化。5月18日免費入館。
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地址：台北市重慶南路二段45號
營業時間：週二至週日9:00~17:00（週一休館）
🟡國立臺灣博物館
今年以「Get到博物館！」為主題規劃辦理為期2週之系列活動。四館於5月18日免費入館。
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地址：台北市中正區襄陽路2號
營業時間：週二至週日9:30~17:00（週一休館）
🟡十三行博物館
台灣第一個考古博物館，當初是為了保護國家二級古蹟的「十三行遺址」而興建。博物館設有遺址出土各項重要文物常設展、特展廳、考古學習體驗室。5月18日免費入館。
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地址：新北市八里區博物館路200號
營業時間：週一至週五9:30~17:00、週六週日9:30~18:00（每月第一個星期一為休館日）
🟡新北美術館
於4月先行開放一期戶外園區、圓頂藝術空間，本館尚未開放。5月18日免費入館。
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地址：新北市鶯歌區館前路300號
營業時間：週二至週日10:00-17:00（週一休館）
🟡黃金博物館
國內第一座以生態博物館為理念的博物館，保存百年來的採金史跡，並有採金時期的舊建物、坑道、採礦器具。5月18日可免費入館。
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地址：新北市瑞芳區金光路8號
營業時間：週一至週五9:30~17:00、週六週日9:30~18:00（每月第一個星期一為休館日）
🟡淡水古蹟博物館
以地方古蹟資料保存及維護為特色的博物館，包含紅毛城、淡水海關碼頭、小白宮、滬尾礮臺等場館。5月18日免費入館。
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地址：新北市淡水區中正路一段6巷32之2號
營業時間：各場館不同
🟡新竹玻璃工藝博物館
博物館內展覽規劃，一樓是玻璃藝術家特展區，邀請在地或國際藝術家前來策劃展覽。而二樓則是玻璃典藏區。5月18日免費入館。
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地址：新竹市東區東大路一段2號
營業時間：週二至週日9:00-17:00（週一休館）
🟡基隆長榮海事博物館
以保存有形及無形的海事歷史、弘揚海洋藝術文化為宗旨。5月14日~5月19日門票100元優惠價。
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地址：台北市中正區中山南路11號5樓
營業時間：週二至週日9:00-17:00（週一休館）
🟡台中國立自然科學博物館
國家設立的第一座科學博物館，也是首座將自然科學生活化的博物館。5月18日免費入館：含本館、科學中心、植物園、921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區(不含太空及立體劇場)。
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地址：台中市北區館前路一號
營業時間：週二至週日9:00~17:00（週一休館）
🟡台中國立臺灣美術館
台灣唯一的國家級美術館，也是目前亞洲最大的美術館之一，5月18日入館免費。
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地址：台中市西區五權西路一段2號
營業時間：週一至週五9:00~17:00、週六週日9:00~18:00（每月第一個星期一為休館日）
🟡嘉義故宮博物院南部院區
五月份展覽為「宮闕─華美絕倫的夢想建築」，5月18日免費入館。
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地址：嘉義縣太保市故宮大道888號
營業時間：週二至週五9:00~17:00、週六週日9:00~18:00（週一休館）
🟡嘉義市立美術館
館舍建築由原菸酒公賣局嘉義分局改建而來，是古蹟與美學巧妙結合的嘉義新地標。5月14日至5月28日免費入館。
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地址：嘉義市西區廣寧街101號
營業時間：週二至週日9:00~17:00（週一休館）
🟡台南市美術館
分為1、2館，1館展示台南在地藝術家作品，2館由石昭永建築師及日本坂茂建築設計事務所共同打造，推出博物館從業人員出示有效之工作識別證，可於5月18日兌換免費門票入館，當日另有博物館日主題體驗。
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地址：1館-台南市中西區南門路 37 號；2館-台南市中西區忠義路二段1號
營業時間：週二至週日10:00 -18:00
🟡高雄市立美術館
涵蓋高雄市立美術館、兒童美術館及內惟藝術中心等三棟文化建築，5月18日免費入館。
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地址：高雄市鼓山區美術館路80號
營業時間：週二至週日9:30~17:30（週一休館）
🟡郵政博物館高雄館
高雄館內設有展示區、體驗區及活動區，是郵政區域性文教館，5月18日免費入館。
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地址：高雄市三民區建國三路2-2號號2樓
營業時間：週二至週日9:00~17:00（週一休館）
🟡花蓮縣考古博物館
蒐藏花蓮縣豐富的考古遺址出土遺物，承載著花蓮史前文化記憶，結合研究典藏、展示教育、公共服務等機能，並鄰近支亞干遺址、重光遺址等史前大型玉作坊遺址。5月18、19日免費入館。
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地址：花蓮縣壽豐鄉市場1號
營業時間：週三至週日9:30~17:00（週一週二休館）
🟡台東國立臺灣史前文化博物館
台灣東部第一座國家級博物館，源自於卑南文化遺址的發現。內部常設展分為三個主要展廳：「臺灣史前史廳」、「南島廳」、「臺灣自然史廳」。5月18日~5月19日 康樂本館、卑南遺址公園、南科考古館免費入館。
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地址：台東市博物館路1號
營業時間：週二至週日9:00~17:00（週一休館）