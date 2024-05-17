台中雙桶屍命案！鐵槌利剪菜刀殺少女　6共犯上訴最高院遭駁定讞

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檢警追查，王男與蔡姓少女均在徐男手下工作，因徐男與陳姓女友對蔡姓少女不滿，於2017年5月間，涉嫌夥同多名共犯殺害蔡姓少女，之後將其裝進鐵桶棄屍。而2019年間，黃姓男子作證徐德益詐欺取財，徐男遂指揮眾人綁走黃男，並對其注射毒品後槍殺，最後裝進鐵桶棄屍。2名被害人被家屬通報失蹤，後因小弟王閔正醉酒說溜嘴，全案得以偵破。
主嫌徐德益一二審均遭判處死刑，目前仍在上訴審理中；其餘6同夥分別遭判無期徒刑與10年以上重刑，全案上訴最高法院，遭最高院駁回定讞，6共犯林宥廷無期刑、林張集喬17年、童睿明12年8月、宋文達12年、依趙子真18年6月。
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