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台中雙桶屍命案！鐵槌利剪菜刀殺少女　6共犯上訴最高院遭駁定讞

▲2020年間，台中發生驚悚「雙桶屍」命案，主嫌男子徐德益夥同陳姓女友、小弟王閔正等人，以鐵鎚、剪刀、菜刀等殺害時年15歲的蔡姓少女。（圖／翻攝畫面）
▲2020年間，台中發生驚悚「雙桶屍」命案，主嫌男子徐德益夥同陳姓女友、小弟王閔正等人，以鐵鎚、剪刀、菜刀等殺害時年15歲的蔡姓少女。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

2020年間，台中發生驚悚「雙桶屍」命案，主嫌男子徐德益夥同陳姓女友、小弟王閔正等人，以鐵鎚、剪刀、菜刀等殺害時年15歲的蔡姓少女，又指揮6名小弟殺害指證他詐欺的黃姓證人，並將2具遺體分別裝入鐵桶棄屍，法院判處共犯無期徒刑或10年以上不等徒刑，今最高法院駁回6共犯上訴定讞，主嫌徐德益的死刑部分另案審理中。

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回顧案情，2020年年底，小弟王閔正於某次醉酒，向朋友吐露涉嫌殺害女友（蔡姓少女），並將其裝入鐵桶棄屍，並說出受害的還有於2019年受害的黃姓男子。事件曝光後，王男於偵訊時坦承案情，檢警隨即逮捕主謀徐德益等人，並循線挖出裝有屍體的鐵桶。

檢警追查，王男與蔡姓少女均在徐男手下工作，因徐男與陳姓女友對蔡姓少女不滿，於2017年5月間，涉嫌夥同多名共犯殺害蔡姓少女，之後將其裝進鐵桶棄屍。而2019年間，黃姓男子作證徐德益詐欺取財，徐男遂指揮眾人綁走黃男，並對其注射毒品後槍殺，最後裝進鐵桶棄屍。2名被害人被家屬通報失蹤，後因小弟王閔正醉酒說溜嘴，全案得以偵破。

主嫌徐德益一二審均遭判處死刑，目前仍在上訴審理中；其餘6同夥分別遭判無期徒刑與10年以上重刑，全案上訴最高法院，遭最高院駁回定讞，6共犯林宥廷無期刑、林張集喬17年、童睿明12年8月、宋文達12年、依趙子真18年6月。

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