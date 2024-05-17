工鬥團體上凱道！籲新政府修善勞基法　喊話「勞工不要做功德」

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工鬥團體指出，依據主計總處統計，台灣的平均每人GDP從2000年到2022年，成長率高達119.5%（從每人465,574元成長到975,194元），但是這22年間，台灣勞工的實質總薪資，成長率只有9.8%（從48942元到53750元），連10%都不到。台灣鐵路產業工會的秘書長朱智宇表示，經濟一直衝，台灣勞工作為台灣經濟發展成長這部車的關鍵零組件，卻從來沒保養與修繕，直言「若賴清德要安穩上路，車子就該修了，難道要靠『功德』繼續往前嗎？」，要求勞基法實施40週年來，很多關鍵條文都該修了！
桃園市產業總工會的理事長朱梅雪也盼新政府能修改〈紀念日及節日實施辦法〉或直接制定《國定假日法》，增加台灣勞工現在只剩12天的國定假日，並指出台灣在全世界OCED國家的年總工時，長年來名列高工時的前幾名，在亞洲國家僅優於新加坡，年度總工時統計上，比日本、南韓等國家都過勞。同時，在國定假日上，台灣勞工目前的12天，也少於日本的16天及韓國的15天。
同時，針對總統大選期間，民眾黨表態要恢復928教師節放假，以及國民黨表態要恢復1225行憲紀念日（聖誕節）放假，全國勞工也都希望這兩個在野黨能履行競選期間的政治承諾，在立法院提案推動增加國定假日。
接著，宜蘭縣產業總工會的副理事長許建東表示，希望新政府能修改勞動基準法第24條，將勞基法實施40年以來，從來沒有修過的加班費率予以提高。依據勞基法24條，我國勞工在每日正常工時8小時後繼續加班，前2小時加班費率是1又3分之1（加給3分之1），後2小時加班費率是1又3分之2（加給3分之2）。
許建東認為，有加班就代表有額外的工作或訂單，能增加公司的營業收入，同時，加班也代表公司不用多聘僱人力，而是可以用現行人力多工作來處理，在台灣經濟成長又缺工的當下，其實更該提高勞工的加班費率，除了可以讓整體利潤分配更公平，也能使勞工不用工作那麼多時數就能達到原本收入。
除了加班費率要提高外，工鬥團體也認為，該將現在勞基法第32條之1的補休時數，修改成比照加班費率給予補休，否則在台灣集體勞資關係勞工又普遍弱勢的情況下，實際上就是很多勞工被要求不能領加班費，只能選補休，「這種明顯圖利資方，不公平的條文，真的應該立即修正」，否則就是在做功德。