篠崎泫愛上Toyz！男粉崩潰譏「跟毒販交往」 她凌晨吐7字心裡話
台日混血篠崎泫以女團出道，2019年參加《娛樂百分百》節目狼人殺單元走紅，漸漸累積人氣，有「狼人殺女神」封號，IG追蹤數達67萬。篠崎泫和滋事型網紅、知名實況主Toyz（劉偉健）公開戀情，男友因為販賣大麻菸彈被判4年2個月徒刑，昨（16）日發監台中監獄服刑，網友譏諷她跟「販毒仔」交往、「會客菜想好要送什麼了嗎」，篠崎泫感嘆：「這世界充滿惡意。」
記者楊穎軒／綜合報導
篠崎泫、Toyz為認識5、6年的好友，她曾經不避諱坦言對男生有好感，今年兩人確定彼此心意後升格為戀人，自從篠崎泫默認與Toyz的關係後，不少男網友無法接受，湧入她所有社群平台苦勸、批判和譏諷，「眼光不錯...曾經的粉絲下線一鞠躬」、「有個毒販男友真開心」、「婚姻大事千萬別犯傻」、「居然選擇臭嘴的...退追退追了」、「樹立正向的人設但跟Toyz在一起」。
對於排山倒海的冷嘲熱諷，篠崎泫今天凌晨1點45分在Threads發文，簡短寫下一句話：「這世界充滿惡意。」
許多理性的網友留言送暖：「妳是個很勇敢的女孩，那些惡意跟妳經歷過的一切相比，根本無足掛齒，請一定要相信這個世界還是有很多善意，很多喜歡妳的粉絲，為妳自己好好活一回」、「他能夠遇見妳非常幸運，而妳能接納他也更加證明妳的心地善良，我相信你們能堅強的撐下去走過這兩年！加油！我知道流言蜚語是擊倒不了你們的愛情的！也期待未來能聽到妳們跟大家分享你們的故事！」
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