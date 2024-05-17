中警掃黑瓦解3幫派24人 戮力維持治安平穩

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其中臺中市刑大偵三隊破獲以34歲陳嫌為首之暴力集團，陳嫌與被害人有債務糾紛，警方掌握陳嫌率眾6人持球棒，以強簽本票、借據及恐嚇等方式索討債務相關涉案事證，報請臺灣臺中地方檢察署祥股檢察官指揮偵辦，指揮專案小組兵分多路分別前往在臺中市西屯等地區搜索、拘提查緝7人到案，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
另外，大雅分局在彰化縣埔心鄉一帶查獲54歲林姓犯嫌涉嫌持有改造槍枝1枝及模擬槍3枝，另有多把玩具手槍，林姓犯嫌平時以蒐集槍械為樂，警方仍將持續追查是否涉及其他犯罪行為；東勢、第四、和平分局在本市和平區查獲37歲外籍阮姓犯嫌持有改造獵槍1枝，阮嫌平時居住在山上鐵皮屋內，以規避警方查緝，該2案依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
臺中市政府警察局對於各類犯罪均嚴加究辦，不容任何人挑釁公權力，維護市民安全的生活環境，並持續強化友善通報網，透過警民合作、即時反映，從民眾發現可疑犯罪徵候就向警方 報案即時遏止犯罪，以淨化社會治安，守護市民安全並秉持「專業」、「科技」、「紀律」、「服務」、「團隊」之核心價值，持續進行警政工作革新，並推動7328策略，偵防並重，強化治安穩定，維護交通順暢，提高為民服務效能，以提升民眾治安滿意度。