「長、榮、鳳、凰」快來！身份證姓名中2字 吃到飽免費、1字5折
長榮鳳凰歡慶14周年，特別推出「發現長榮鳳凰」好康回饋，只要姓名裡有「長、榮、鳳、凰」任兩字，到長榮鳳凰酒店（礁溪），就招待桂冠自助餐廳或煙波亭火鍋免費吃到飽，中一字也可打5折；同時還有「鳳凰遊雙城」住礁溪送台中的大禮包，入住礁溪「年度一泊二食專案」，即贈台中鳳凰酒店平日雙人住宿券一張，活動自5月21日至6月30日止。
記者葉盛耀/綜合報導
長榮鳳凰14周年慶推好康，要招待「長榮鳳凰人」享受免費吃到飽，「發現長榮鳳凰」活動自5月21日起至6月30日止，只要兩人以上同行用餐，其中一位秀出證件證明名字裡有「長、榮、鳳、凰」任二字者，本人可享免費吃到飽；名字裡僅有其中一字者，本人也可享有用餐5折優惠。此活動不分平假日，在桂冠自助餐廳的早午餐跟晚餐時段，以及煙波亭火鍋的午餐與晚餐時段皆可適用。
此外，長榮鳳凰酒店(礁溪)歡慶14周年，特別推出「鳳凰遊雙城」優惠活動，以回饋並感謝旅人的支持與喜愛。活動期間自5月21日起至6月30日止，只要入住長榮鳳凰「年度一泊二食專案」，就贈送台中鳳凰酒店「精緻雙人房」平日雙人一泊一食住宿兌換券一張，住宿券使用效期到今年10月底，鐵粉們可要把握住一晚送一晚、省荷包的好機會。
另外，台北萬豪酒店於5月20日推出一日快閃優惠，至半自助式餐廳Garden Kitchen消費，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。