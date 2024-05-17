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「長、榮、鳳、凰」快來！身份證姓名中2字　吃到飽免費、1字5折

▲長榮鳳凰酒店（礁溪）歡慶14周年，只要姓名裡有「長榮、鳳凰」任兩字，就招待桂冠自助餐廳或煙波亭火鍋免費吃到飽，需兩人同行，本人享優惠。（圖／長榮鳳凰提供）
▲長榮鳳凰酒店（礁溪）歡慶14周年，只要姓名裡有「長榮、鳳凰」任兩字，就招待桂冠自助餐廳或煙波亭火鍋免費吃到飽，需兩人同行，本人享優惠。（圖／長榮鳳凰提供）

記者葉盛耀/綜合報導

長榮鳳凰歡慶14周年，特別推出「發現長榮鳳凰」好康回饋，只要姓名裡有「長、榮、鳳、凰」任兩字，到長榮鳳凰酒店（礁溪），就招待桂冠自助餐廳或煙波亭火鍋免費吃到飽，中一字也可打5折；同時還有「鳳凰遊雙城」住礁溪送台中的大禮包，入住礁溪「年度一泊二食專案」，即贈台中鳳凰酒店平日雙人住宿券一張，活動自5月21日至6月30日止。

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長榮鳳凰14周年慶推好康，要招待「長榮鳳凰人」享受免費吃到飽，「發現長榮鳳凰」活動自5月21日起至6月30日止，只要兩人以上同行用餐，其中一位秀出證件證明名字裡有「長、榮、鳳、凰」任二字者，本人可享免費吃到飽；名字裡僅有其中一字者，本人也可享有用餐5折優惠。此活動不分平假日，在桂冠自助餐廳的早午餐跟晚餐時段，以及煙波亭火鍋的午餐與晚餐時段皆可適用。

▲長榮鳳凰酒店5月21日至6月30日推出「發現長榮鳳凰」活動，只要兩人同行用餐，其中一位名字有「長榮鳳凰」任二字，本人可享免費吃到飽。（圖／長榮鳳凰提供）
▲長榮鳳凰酒店5月21日至6月30日推出「發現長榮鳳凰」活動，只要兩人同行用餐，其中一位名字有「長榮鳳凰」任二字，本人可享免費吃到飽。（圖／長榮鳳凰提供）
此外，長榮鳳凰酒店(礁溪)歡慶14周年，特別推出「鳳凰遊雙城」優惠活動，以回饋並感謝旅人的支持與喜愛。活動期間自5月21日起至6月30日止，只要入住長榮鳳凰「年度一泊二食專案」，就贈送台中鳳凰酒店「精緻雙人房」平日雙人一泊一食住宿兌換券一張，住宿券使用效期到今年10月底，鐵粉們可要把握住一晚送一晚、省荷包的好機會。

▲入住長榮鳳凰年度一泊二食專案，贈送台中鳳凰酒店精緻雙人房平日雙人一泊一食住宿兌換券一張。（圖／長榮鳳凰提供）
▲入住長榮鳳凰年度一泊二食專案，贈送台中鳳凰酒店精緻雙人房平日雙人一泊一食住宿兌換券一張。（圖／長榮鳳凰提供）
另外，台北萬豪酒店於5月20日推出一日快閃優惠，至半自助式餐廳Garden Kitchen消費，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。

▲5月20日因數字520諧音「我愛你」，而有網路情人節之稱。台北萬豪酒店於5月20日推一日快閃優惠，至半自助式餐廳Garden Kitchen消費，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。（圖／台北萬豪提供）
▲5月20日因數字520諧音「我愛你」，而有網路情人節之稱。台北萬豪酒店於5月20日推一日快閃優惠，至半自助式餐廳Garden Kitchen消費，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。（圖／台北萬豪提供）

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