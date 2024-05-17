鍾佳濱擒抱後致歉讓她更怒了！陳菁徽：我活該遭暴力對待襲臀嗎？
國民黨立委為拚國會改革相關法案，前天就在議場前排隊，今（17）日也與民進黨立委爆發肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱反攻主席台，國民黨立委陳菁徽要阻擋，卻遭鍾佳濱熊抱並撲倒，陳菁徽摔倒在地，一旁的韓國瑜也嚇到。陳菁徽怒批鍾佳濱是噁男。鍾佳濱雖道歉，但道歉內容，讓陳菁徽更怒了！
記者何哲欣／台北報導
鍾佳濱說，他跳上主席台不知道被誰把他腳拉住，整個人跌下來，順手跟「那個人」一起摔了下來，事後有人告訴他說主席台上爆發衝突的是陳菁徽，他覺得非常抱歉，因為他不曉得是誰，如果覺得被冒犯，他很抱歉，完全沒那個意思。
鍾佳濱表示，他剛才在議場內有跟陳菁徽致歉。針對陳菁徽表示下午可能去驗傷、提告，鍾佳濱回應說，在議事衝突中都不希望有人受傷，在衝撞過程中不知道會跟誰發生碰撞，若有造成受傷，他都會跟對方道歉。
陳菁徽則不滿表示，鍾佳濱在爬上桌子後，是用右腳出力蹬向桌面後，才再撲向她， 鍾佳濱的道歉，是建立在謊言之上，也因著對於事實的扭曲，她實在無法接受。民進黨指出，是陳菁徽先伸手對鍾佳濱肢體接觸所致，她也澄清，那是因為面對侵犯，她被動伸手阻擋，這難道是活該遭到暴力對待且襲臀的正當理由嗎？