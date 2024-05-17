楊丞琳努力不輸蔡依林卻翻車！網友嘆「路人緣太差」黑歷史連環爆
歌手楊丞琳近日登上中國歌唱綜藝節目《歌手2024》，初登台演唱〈帶我走〉高音部分大翻車，甚至還被製作成迷因哏圖，引發網友熱議。對於楊丞琳近日的風波，網友感嘆「明星路人緣」真的好重要，同時也拿蔡依林來跟楊丞琳相比，卻遭到大批網友吐槽，底下留言區還爆出不少楊丞琳的黑歷史。
記者薛羽彤／綜合報導
楊丞琳因演唱〈帶我走〉高音部分大翻車輿論發酵，有網友在Threads上對此抒發感想，他認為楊丞琳聲音並不難聽，藉此感受到「明星路人緣」的重要性，「如果今天參加的是王心凌、蔡依林她們發生這樣的失誤，我相信也不會是以嘲笑的聲音居多。」原PO將楊丞琳比喻為「班上那種想博得老師青睞力求表現，但什麼都做得60分的同學，面對壞話都能胸有成竹的回擊」，他認為這種人格特質對於藝人來說不妥，「妳完全不聽大眾的評價，真的在網路上不被留後路。」
原PO覺得楊丞琳出道後的努力程度，不輸天后蔡依林，但老天爺給她「唱」、「跳」的天賦真的不多。一番話卻引起網友論戰，「想問下，不輸蔡依林的那種努力，是從什麼依據來的結論？」原PO也現身回應「我想表達的是蔡依林很努力，但蔡依林也很有天賦，所以到達的天花板很高。楊丞琳則是天賦很少，所以要花大票時間花費在『努力』身上。」最後還懇求網友別誤解他的話而開戰，因為自己很喜歡蔡依林。
此外，有不少網友在底下留言抱怨楊丞琳的黑歷史，「她私下對工作人員態度不好！在廣告mv劇組圈真的是臭名遠播，只要接觸過她的工作人員都覺得她很G（機車）」、「有次我跟家人在機場偶遇她，我們很開心的跟她打招呼，但她臉超臭完全無視，我們就退粉了」、「她被討厭的點其實是她的謎之自信有點過頭，沒有自知之明就算了還會跟廣大網民懟起來。」不過也有少部分網友替她緩頰「她就是一個努力又倔強的女孩，自尊心很高」、「她真的沒有唱的難聽，也很同意你所謂的人緣。」
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