Nikola Jokic要認真了？第四節「站著看球」　球迷：他將在G7爆氣

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Jokic站著看第四節 神情凝重
第四節Michael Malone換下所有主力球員，承認G6失敗的結果，Jokic在之後的多數時間都被轉播單位帶到站著看比賽，直到終場時間到，他的神情凝重，也似乎若有所思。賽後在被記者問到此事時，他表示自己只是在讓身體熱起來，這樣賽後他就可以做一些訓練。
這也在Reddit上引起討論，球迷也紛紛表示：「他搶七要爆氣了」、「你即將看到一場30分25籃板15助攻的比賽」、「他將在G7打出史詩之戰，偉大的球員總是在壓力下表現出色」、「這就像是聽到薩諾斯（Thanos）說：『好吧，我自己來』一樣恐怖。」
談到這場大比分輸球，Jokic表示他們一度在比賽中9：2領先，但沒能守成，「他們摧毀我們了，我們必須從中學習總結。我認為這是一場很棒的失利。」
此役，Jokic全場19投9中，砍下全隊最高的22分9籃板，但罕見的僅送出2次助攻，除了他之外的其他金塊球員合計67投17中，這樣的表現自然是難以贏球。Jokic坦言這場比賽他們被灰狼給打爆了，而球隊必須在下一場反彈：「他們踢了我們的屁股，他們在比賽的所有方面都做得比我們好，我們必須接受它。輸45分這種事情是不常見，必須接受它。 」
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