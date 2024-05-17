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NONO性侵被起訴0收入！老婆朱海君不離不棄　高雄賣藝扛家庭生計

▲NONO因性侵案遭起訴，這一年來完全沒有收入，金曲歌后老婆朱海君不離不棄，不但沒有與其離婚，甚至扛下家庭生計，明（18）日將前往高雄賣藝獻唱。（圖／翻攝自朱海君臉書）
▲NONO因性侵案遭起訴，這一年來完全沒有收入，金曲歌后老婆朱海君不離不棄，不但沒有與其離婚，甚至扛下家庭生計，明（18）日將前往高雄賣藝獻唱。（圖／翻攝自朱海君臉書）

記者張一笙／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）去年遭數十名女子控訴他性騷擾、猥褻及性侵害，今（17）日由士林地檢署偵結，依照妨害性自主等罪對5件提起公訴，對此NONO經紀人並沒多做回應，僅透露NONO已經長時間沒有收入，跟老婆朱海君也沒有離婚。不過有粉絲發現，朱海君近期獨自扛起家庭生計，陸陸續續都有商業演出，明日將在高雄為佛教開幕儀式獻唱，6月也將出席中興大學的公益演唱會，可以說是對NONO不離不棄。

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▲朱海君不受NONO性侵案影響，明日將出席高雄，為佛教活動開幕儀式獻唱。（圖／翻攝自佛光山旗山禪淨中心官網）
▲朱海君不受NONO性侵案影響，明日將出席高雄，為佛教活動開幕儀式獻唱。（圖／翻攝自佛光山旗山禪淨中心官網）
NONO去年陸續遭數十名女子控告妨害性自主，今日士林地檢署對他的案件提起公訴，此期間NONO完全沒有任何工作機會。據了解，NONO的歌后老婆朱海君儘管承受極大壓力，但始終對NONO不離不棄，2人沒有離婚。昨日的金曲獎入圍公布名單中不見朱海君名字，讓外界聯想到她是否遭NONO的性侵案拖累才無緣入圍，對此，金曲評審團主席陳子鴻則表示：「討論不多。」

▲朱海君曾獲2020年第31屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，今年無緣入圍。（圖／翻攝自朱海君臉書）
▲朱海君曾獲2020年第31屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，今年無緣入圍。（圖／翻攝自朱海君臉書）
儘管NONO遭官司纏身，朱海君仍堅持在她的歌唱事業上，雖然事發後她的社群平台已停止更新，但朱海君仍出席不少春酒、商演及宗教場合進行獻唱。作為金曲歌后的朱海君，演出價碼肯定也是高規格等級，據悉每場都落在6位數，儘管演出場次不多，但月均都有3場以上。

▲NONO疑似性騷擾近20名女性，朱海君持續噤聲。（圖／NOWnews資料照）
▲朱海君的臉書，自去年NONO性侵案後就沒再更新，朱海君至今也未對此案件出聲。（圖／NOWnews資料照）
NONO事件爆發後，朱海君的演出價碼也未因此降價，仍舊深受業界歡迎，工作狀況可說完全不受影響。明日朱海君也將現身高雄旗山武德殿，為《2024年國定佛誕節暨母親節系列活動》開幕式獻唱，努力工作扛起家庭生計。

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