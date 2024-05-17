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權值股壓盤、台積電收835元　非電出面也拉不動！台股收跌45點

▲台北股市今（17）日走勢有壓，終場下跌45.79點或0.21%，收在212158.47點，日K連2黑，成交量為4155.8億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（17）日走勢有壓，終場下跌45.79點或0.21%，收在212158.47點，日K連2黑，成交量為4155.8億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（16）日衝高之後拉回，終場全數收黑，連帶也影響台北股市今（17）日走勢有壓，開在平高盤、最高一度來到21346.75點，不過隨後賣壓襲擊、跳水翻黑，最低下跌85.92點、來到21218.34，尾盤雖然有非電族群點火，但終場還是下跌45.79點或0.21%，收在212158.47點，日K連2黑，成交量為4155.8億元。此外，台股今日收週線，本週上漲2.65%，週K呈現連4紅。

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不過雖然大盤走低，但中小型股逆勢走高，櫃買指數全天在盤上震盪，終場上漲0.96點或0.38%，來到251.32點，日K連2紅，成交量為911.93點。今日個股成交量排行榜前五名為：燿華、華航、三商壽、佳能、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、長榮、佳能。

今日電子成交比重維持在6成以上。權值股全數走低，台積電衝高後跳水翻黑，最低下跌7元、來到834元，終場下跌6元，收在835元，拖累大盤指數48.5點；鴻海同步走低，最低來到167元，好在尾盤有買單挹注，終場下跌1.5元或0.87%，來到170元；聯發科收在今日最低點，下跌25元或2.1%，來到1165元。

今日主要壓盤重心在於電子權值股，不過櫃買逆勢走高，可以看出不少族群其實是走高的。電子股裡就以散熱、以及機器人最為亮眼。這兩檔族群皆是受惠於COMPUTEX 2024將於6月4日登場，市場期待AI領域能帶來新的利多，因此搶先卡位。散熱模組廠由尼得科超眾最為強勁，亮燈漲停、來到319.5元，其餘個股也有點火，力致上漲將近6%，動力-KY上漲逾4%，協禧上漲逾3%。

機器人概念股也有表現，所羅門亮燈漲停來到132元，雷虎、和樁上漲逾5%，欣技、鑫創上漲逾4%，廣明、晶焱、正崴、廣達上漲逾3%。

非電族群今日也有點火，由生技醫療股漲勢最為驚人，類股指數上漲逾2.8%，登上漲幅排行榜冠軍。資金搶先卡位520行情，由於準總統賴清德持續推動「健康台灣」政策，打算將生技產業打造為下個護國神山群，因此激勵個股蓄勢待發。金穎生技、訊聯基因亮燈漲停，保瑞、昱展新藥上漲逾7%，國邑上漲逾6%。

營建股也回神上攻，類股指數上漲1.4%，登上漲幅排行榜第四名。個股多檔亮燈漲停，包括龍邦、新美齊、大將，宏璟上漲逾6%，欣陸、長虹上漲逾4%。

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