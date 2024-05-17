權值股壓盤、台積電收835元　非電出面也拉不動！台股收跌45點

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今日電子成交比重維持在6成以上。權值股全數走低，台積電衝高後跳水翻黑，最低下跌7元、來到834元，終場下跌6元，收在835元，拖累大盤指數48.5點；鴻海同步走低，最低來到167元，好在尾盤有買單挹注，終場下跌1.5元或0.87%，來到170元；聯發科收在今日最低點，下跌25元或2.1%，來到1165元。
今日主要壓盤重心在於電子權值股，不過櫃買逆勢走高，可以看出不少族群其實是走高的。電子股裡就以散熱、以及機器人最為亮眼。這兩檔族群皆是受惠於COMPUTEX 2024將於6月4日登場，市場期待AI領域能帶來新的利多，因此搶先卡位。散熱模組廠由尼得科超眾最為強勁，亮燈漲停、來到319.5元，其餘個股也有點火，力致上漲將近6%，動力-KY上漲逾4%，協禧上漲逾3%。
機器人概念股也有表現，所羅門亮燈漲停來到132元，雷虎、和樁上漲逾5%，欣技、鑫創上漲逾4%，廣明、晶焱、正崴、廣達上漲逾3%。
非電族群今日也有點火，由生技醫療股漲勢最為驚人，類股指數上漲逾2.8%，登上漲幅排行榜冠軍。資金搶先卡位520行情，由於準總統賴清德持續推動「健康台灣」政策，打算將生技產業打造為下個護國神山群，因此激勵個股蓄勢待發。金穎生技、訊聯基因亮燈漲停，保瑞、昱展新藥上漲逾7%，國邑上漲逾6%。
營建股也回神上攻，類股指數上漲1.4%，登上漲幅排行榜第四名。個股多檔亮燈漲停，包括龍邦、新美齊、大將，宏璟上漲逾6%，欣陸、長虹上漲逾4%。