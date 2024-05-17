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衝主席台撲倒陳菁徽！鍾佳濱遭罵噁男　吳思瑤喊：翩翩君子遭汙衊

▲立委鍾佳濱反攻主席台，國民黨立委陳菁徽要阻擋，卻遭鍾熊抱並撲倒，鍾佳濱也挨批「噁男」。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤卻稱鍾佳濱才是受害者。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.17)
▲立委鍾佳濱反攻主席台，國民黨立委陳菁徽要阻擋，卻遭鍾熊抱並撲倒，鍾佳濱也挨批「噁男」。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤卻稱鍾佳濱才是受害者。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.17)

記者呂炯昌／台北報導

立院院會今（17）日處理國會改革法案，朝野衝突不斷。民進黨團於議程進行中發起第二波攻勢，民進黨立委鍾佳濱趁藍委按鈴投票離開主席台時，躍上主席台撲倒國民黨立委陳菁徽，造成她膝蓋受傷。陳菁徽痛斥鍾佳濱的行爲是「噁男飛撲」。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤卻指責是陳菁徽先推人，才導致鍾佳濱摔倒「仆街」。

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民進黨團在首輪投票後，提重覆表決，藍委原本站在主席台旁保護立法院長韓國瑜，此時又快速跑回座位上按鈴表決，民進黨立委趁機進攻主席台，多位綠委往主席台衝，但多被國民黨立委給阻擋下來，並發生零星叫囂衝突，鍾佳濱突然一躍而上，跳上主席台撲倒陳菁徽，陳菁徽也應聲而倒，嚇壞一旁的立委們。

儘管鍾佳濱事後發布聲明三度致歉，強調是因踩到紙張才會滑倒。不過，陳菁徽駁斥，鍾佳濱是在撲向她的過程中，左腳底才擦到桌面紙張，無法接受建立在謊言之上的道歉。

陳菁徽表示，她當下只感到非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，但也萬般無奈。一個小時前，大家在依序排隊進入會議現場時，才剛發生執政黨立委毆打警察，馬上就淪到她被鍾佳濱用足以造成重傷的手法來非法對待，且更因肢體上被對方這樣碰觸，讓她深感噁心不舒服，但她仍將盡忠職守到今日議事程序結束後，再來安排驗傷與提告的作業。

對此，民進黨立委吳思瑤表示，不要看圖說故事、看圖編故事，鍾佳濱是要前進主席台被站在主席台上的陳菁徽推了一把，他踩到桌上的文件，整個人失去重心、滑倒才會「仆街」，才會發生媒體拍到被強烈帶風向編故事的畫面，說他是暴力加害人，「鍾佳濱是暴力被害人，他是被陳菁徽推下台，失去重心『仆街』跌倒。」

吳思瑤說，鍾佳濱說他要跌倒才會抓住眼前的東西，他根本不會知道是誰，也不知道是女性立委，但無論如何，鍾佳濱也展現他的風度，如果有造成女性委員產生不愉快、不舒服的地方，他都表達誠摯的遺憾致歉，但是道理要說清楚、講明白，不要做賊喊抓賊，不要讓暴力的加害者來看圖編故事。

吳思瑤稱讚鍾佳濱是翩翩君子，她一定要幫鍾佳濱承受污衊來澄清說明。

▲遭鍾佳濱躍上主席台撲倒，國民黨立委陳菁徽秀出膝蓋傷口。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.17）
▲遭鍾佳濱躍上主席台撲倒，國民黨立委陳菁徽秀出膝蓋傷口。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.17）

 

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