衝主席台撲倒陳菁徽！鍾佳濱遭罵噁男　吳思瑤喊：翩翩君子遭汙衊

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儘管鍾佳濱事後發布聲明三度致歉，強調是因踩到紙張才會滑倒。不過，陳菁徽駁斥，鍾佳濱是在撲向她的過程中，左腳底才擦到桌面紙張，無法接受建立在謊言之上的道歉。
陳菁徽表示，她當下只感到非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，但也萬般無奈。一個小時前，大家在依序排隊進入會議現場時，才剛發生執政黨立委毆打警察，馬上就淪到她被鍾佳濱用足以造成重傷的手法來非法對待，且更因肢體上被對方這樣碰觸，讓她深感噁心不舒服，但她仍將盡忠職守到今日議事程序結束後，再來安排驗傷與提告的作業。
對此，民進黨立委吳思瑤表示，不要看圖說故事、看圖編故事，鍾佳濱是要前進主席台被站在主席台上的陳菁徽推了一把，他踩到桌上的文件，整個人失去重心、滑倒才會「仆街」，才會發生媒體拍到被強烈帶風向編故事的畫面，說他是暴力加害人，「鍾佳濱是暴力被害人，他是被陳菁徽推下台，失去重心『仆街』跌倒。」
吳思瑤說，鍾佳濱說他要跌倒才會抓住眼前的東西，他根本不會知道是誰，也不知道是女性立委，但無論如何，鍾佳濱也展現他的風度，如果有造成女性委員產生不愉快、不舒服的地方，他都表達誠摯的遺憾致歉，但是道理要說清楚、講明白，不要做賊喊抓賊，不要讓暴力的加害者來看圖編故事。
吳思瑤稱讚鍾佳濱是翩翩君子，她一定要幫鍾佳濱承受污衊來澄清說明。