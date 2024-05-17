李正皓被制裁喊「祖墳冒青煙」 嗨完慘了！揭中國獵狐已抓9000人
中國國台辦15日點名5位台灣政治評論員實施「懲戒」，當中被點名的39歲李正皓一度因狂笑照片登《彭博社》，直呼祖墳冒青煙，但爽完後自曝樂極生悲，揭曉中國恐怖「獵狐行動」10年抓9000人，還曾一度到台灣來，就算在美國也會被抓。
記者徐銘穗/綜合報導
國台辦發言人陳斌華指出，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧中國發展進步事實，蓄意編造有關中國的虛假、負面訊息。我警政署、總統府接連發新聞稿，強調絕不容許對國民有任何言論自由與人身安全的恐嚇威脅，加強注意5位名嘴個人與家人的人身安全。
李正皓昨（16）在主持的《新台派上線》節目，證實15日晚間7時許接獲警政署保安組組長來電，表示要派隨扈保護他，他婉拒警政署配警員擔任隨扈一事，強調說：「這條戰線我會扛住，一步也不會退後。」
「我以為我在台灣很安全！」李正皓說，被點名制裁後，被朋友提醒中國有「獵狐行動」，10年來在世界各國逮捕了9000人。就連香港知名維權藝人何韻詩來台，也遭中共同路人當眾潑紅漆，認為中國獵狐行動不容小覷。
中共懲戒5人名單中的王義川也證實接獲警政署電話，電話中詳細的詢問了他的住所、平時出沒的場域、是否要派員警擔任隨扈等事，讓他開車出住家停車場時，都忍不住左右張望，提高警覺。資深媒體人王瑞德也提醒，真正危險地方在海外，尤其是柬埔寨、曼谷與杜拜，就算過境也可能被逮，要小心。