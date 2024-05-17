起死回生！台師大工教系轉型試辦「公費專班」 明年收15名高職生
國立台灣師範大學台師大工業教育學系去年底傳出，校務會議上決議將於114學年起停招學士班，全教總憂技職教育發展，經各界連署、教育部出手後，確定不停招，後將採取技高教師公費專班試辦計畫，並於114學年起招收首屆公費生專班，每年15名，招生對象為高職學生，希望藉此培養電機電子群及動力機械群等等技高師資，同時也將試辦3年培育45名技高公費老師，若計畫順利，之後將轉為正式專班。
記者林莞茜／綜合報導
台師大去年12月校務會議上決議，台灣第一個技職教育師資培育學系、已有70年歷史的工業教育學系學士班，擬自114學年度停止招生，但未來仍將保留碩、博士班。針對大學部停招，校方將以「輔導轉系」、「原系畢業」、維持開設目前工教系三類專門課程，持續培育「師資生」等3方案保障學生受教權。
但消息一出，不僅校友反彈，業界也發起連署，教育部也出手，並提出「培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，轉而改為試辦技高教師公費專班，培育技高師資；台師大科技學院院長鄭慶民表示，專班試辦計畫共三學年，114學年起開始招收首屆公費生專班，每年15名，包括機械群、電機電子群、動力機械群各5名，因為要考術科，故對象為高職學生。
鄭慶民說，招生方向可能會透過面談以確保對教育有熱忱，預計試辦3年將培育45名技高公費老師，3年試辦後若一切順利，將轉為正式專班，會對專班學生加強實習課，以培養電機電子群及動力機械群等技高師資，也期望試辦專班能緩解技高缺乏師資問題，教育部也將成立課程規劃小組協助，科技學院的師資也會全院支援工教系。