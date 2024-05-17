今日廣場》李妍慧／八年「有感改革」台灣大步向前　防藍白倒退嚕

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若要用比較簡要詞彙來描述蔡英文總統執政這八年，我會說：這是「有感進步」八年，台灣也在蔡總統帶領下，以穩健腳步強化國力，「內」（政）、「外」（交）兼修。這也是在台灣這個政治極化環境下，民眾不吝對蔡總統施政表達肯定，根據《TVBS》民調中心的民調，「蔡總統八年施政滿意度」為42%，高於前總統馬英九八年的23%；另根據《美麗島電子報》民調，蔡總統執政平均成績為61.7分，施政獲得多數人民認同。八年執政不乏困境與挑戰，但蔡總統確實掌握全球局勢變化與國會席次優勢，更重要是她充分展現身為領導者的「意志」，帶領台灣走向更好境地。
這八年建設與改革，全是蔡英文「意志」展現下的成果。在《時代如何轉了彎》中，前行政院長林全曾提到，「我覺得蔡是有機會把民進黨帶到下一個階段去。」蔡英文總統八年任期將劃下句點，民進黨展開第三任期，在蔡英文「意志」下，民進黨確實被帶到下一階段，從2016年前當好一個在野黨，2016年之後則不只要當好一個在野黨，更要當一個負責任的執政黨。
蔡英文「意志」除了展現在這八年各式改革議題中，更展現在台灣對中國態度上，過去國民黨質疑蔡總統、民進黨搞不定兩岸關係，她搬出「在中華民國憲政體制下推動兩岸關係」，這八年面對中國各式文攻武嚇，不論是「地動山搖」，乃至於共機、艦頻繁擾台，她依舊是那位主張「在中華民國憲政體制下推動兩岸關係」那位「台灣隊長」，中共不滿意是一回事，但連《中時》都於近日社論指出，在蔡英文時代，中華民國國旗、國歌等符號已經不是問題。這八年，蔡總統成功將「中華民國憲政體制」鑲入台灣這塊土地，除了利於台灣內部團結，更擴展民進黨與綠營光譜，手拿國旗者、頭貼中有國旗者，他們可以是國民黨支持者，卻也不乏支持民進黨的人，而這也為民進黨在台灣邁下第三任期打下基礎。
在2024選舉期間，民進黨推出競選影片《在路上》深獲好評。這部短片讚美蔡總統八年穩健推動改革，改革不間斷、改革「在路上」，期待賴清德與蕭美琴絕對能在蔡英文所打下基礎之上，建設更好台灣。
蔡英文重理想、賴清德重務實，這兩位個性不同領導人攜手合作四年，並成功交棒，形同寫下台灣民主政治傳奇。賴總統新任期520正式展開，全國人民盼望新任期新氣象。遺憾從2月1日上任迄今100餘日，台灣卻面臨藍白在國會各式荒腔走板行徑：錢坑法案、擴權法案紛紛出籠、封殺立委提案權等，引發民間對台灣民主「倒退嚕」的憂心。
520就職大典在即，除了總結這些年全民共同締造的璀璨成就，基於改革不間斷、改革「在路上」，我們更應該一起加入看顧台灣行列！畢竟台灣不能走回頭路，進步永續的台灣靠全民一起打拚！
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