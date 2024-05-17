大谷翔平入選開季7大驚奇！大聯盟官網：「打者翔平」太讓人驚訝

富比士運動員富豪榜！大谷翔平唯一上榜亞洲人　C羅賺837億排第一

▲《富比士》公布全球職業運動員收入排行榜，大谷翔平排名第13，成為唯一上榜的亞洲人。（圖／美聯社／達志影像）
▲《富比士》公布全球職業運動員收入排行榜，大谷翔平排名第13，成為唯一上榜的亞洲人。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國經濟雜誌《富比士》於今（17）日發表了全球職業運動員富豪榜，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平以8530萬美元（約合27.5億台幣）排名第13位，在棒球選手中排名第一，同時也是唯一上榜的亞洲運動員。該排名根據過去12個月的薪資、獎金和代言贊助收入計算得出，排名第一的是足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅），年收入達到2.6億美元（約合837億台幣）。

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大谷吸引日商捧千億進駐　道奇擁7大贊助商

大谷翔平於去年12月與道奇簽訂一張為期10年、總額7億美元（約合225億台幣）的體壇史上最大合約。不過，他目前的年薪僅為200萬美元（約合6439萬台幣），因為薪資總額的97%將採取「延後支付」，將於2034年至2043年間分期支付。

在球場之外，大谷翔平與多個品牌簽有贊助合約，包括興和KOWA、New Balance、Dip、保時捷等。今年，他還與伊籐園、知名運動科技公司Rapsodo等簽訂了新合約。

C羅蟬聯收入最高運動員　狂賺837億台幣

當今體壇最會賺的依舊是C羅，他在過去12個月中估賺進2.6億美元，這是他職業生涯中第4次成為世界上收入最高的運動員。根據《富比士》的估計，C羅本賽季與艾納斯合約已讓他賺到2億美元。作為體壇最成功的代言人之一，C羅透過代言Nike、幣安（Binance）和賀寶芙（Herbalife）等品牌，在場外又賺取了6000萬美元（約合19.3億台幣）。

▲「C羅」Cristiano Ronaldo狂賺837億台幣排第一，蟬聯收入最高運動員。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo狂賺837億台幣排第一，蟬聯收入最高運動員。（圖／美聯社／達志影像）
運動員收入年增13%　NBA球員比例最多

總計，全球收入前50名的運動員在過去12個月內共賺取了估計38.8億美元，這個金額尚未扣稅及經紀人費用，但比去年破紀錄的34.4億美元又增長13%，其中運動員的多數收入來源還是場上的薪水，而薪資提高的部分原因也與中東富豪投入職業運動有相關性。

在這份全球職業運動員富豪榜單中，NBA入選19位球員最多，NFL國家美式足球聯盟佔11位排名第2，足球運動員則排名第3，共有8位，棒球選手除了大谷翔平之外，還有德州遊騎兵將王牌投手Max Scherzer。

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