NONO被起訴5案！小紅老師：還有2案未爆 痛批他態度很不老實
NONO（陳宣裕）涉嫌對至少30名女子性騷擾、猥褻和性侵害，事件被披露近1年，檢方今（17）日依妨害性自主等罪對5件案件、為6名被害人提起公訴。對此，吹哨人、直播主小紅老師稍早在臉書發文，透露還有2個移轉管轄的案件，結果尚未出爐，並痛批NONO：「即便到了今天已經過了這麼長時間，那麼多受害人，陳宣裕NONO仍然沒有任何承認與坦白，非常的不老實！」
記者楊穎軒／綜合報導
小紅老師表示，士林地檢署檢察官努力不懈，讓案件能進到下一個階段，透露去接受審訊時，整整超過6小時，從白天進去直到天黑才出來，檢方抽絲剝繭，不放過任何細節，但即便到了這種節骨眼，NONO依舊完全沒有承認與坦白犯罪事實，「NONO牽扯出的人太多，自然不是空穴來風，希望移轉的2案，檢察官也能以整個案情來看去定奪事證。」
團購達人、網紅486先生為NONO案件被害人支付超過百萬律師費，小紅老師相當感謝對方的幫忙，「儘管司法程序長路漫漫，起訴也只是我們邁出的第一步，我們除了繼續努力官司，也會努力重建人生！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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